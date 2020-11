Marc Fehlmann wehrt sich erfolgreich gegen Freistellung

Die Turbulenzen rund um das Historische Museum werden Elisabeth Ackermann bis zum Ende ihrer Zeit als Regierungspräsidentin in zwei Monaten begleiten. So viel ist seit dieser Woche klar. Fehlmann hatte sich bei der Personalrekurskommission des Kantons Basel-Stadt gewehrt und nun Recht bekommen. Die Freistellung des Museumsdirektors sei aufgrund von schwerwiegenden formellen Mängeln als «nichtig» zu betrachten, so die Kommission.

Der entscheidende Punkt war gemäss Recherchen der bz, dass dem Museumsdirektor seine Freistellung von Ackermann nur mündlich eröffnet wurde. Eine schriftliche Verfügung gab vom Präsidialdepartement keine. Die Kommission hat insofern nur die Frage geklärt, ob die Freistellung formell gültig ist. Ob sie zudem auch rechtens ist, wurde nicht beurteilt und muss zumindest vorerst offen bleiben.

Weitere Schlappe für Ackermann

Für Ackermann ist das Urteil eine weitere Schlappe in der Affäre um das Historische Museum. Nach langen und teilweise öffentlich ausgetragenen Differenzen zwischen Fehlmann, dem Personal des Historischen Museums und dem Präsidialdepartment, stellte Ackermann den umstrittenen Museumsdirektor am 6. August per sofort frei. Der ein halbes Jahr zuvor gestartete Konfliktklärungsprozess habe nicht zur gewünschten Verbesserung geführt, so die offizielle Begründung.

Das Urteil der Personalrekurskommission ist noch nicht rechtskräftig. Falls das Präsidialdepartement den Fall weiter zieht, entscheidet als nächste Instanz das Appellationsgericht.