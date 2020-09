Marc Zehntner übernimmt interimistische Leitung

Der 48-jährige Basler konnte im Kultur- und Museumsmanagement bereits Erfahrungen in leitenden Funktionen sammeln. Rund zehn Jahre war er zuletzt Co-Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Davor war er Leiter Verwaltung & Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung des Naturhistorischen Museums Basel.

In einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung vom Kanton äussert sich Elisabeth Ackermann, Vorsteherin des Präsidialdepartements, wie folgt: «Mit Marc Zehntner konnten wir einen äusserst erfahrenen und renommierten Museumsexperten für diese Position gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Position mit ihm und in so kurzer Zeit besetzen konnten. Von allen sich Bewerbenden hat uns Marc Zehntner am meisten überzeugt».

Auch der Präsident der Kommission zum Historischen Museum Basel, Dr. Urs Gloor, äussert sich zum interimistischen Leiter des Historischen Museums: «Die Kommission wird ihn bei seiner anspruchsvollen Aufgabe nach besten Kräften unterstützen. Unser aller Ziel ist es, das Museum wieder in ruhigere Gewässer zu steuern».