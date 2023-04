Markt Allen Vorschriften zum Trotz: Auf der Erlenmatt gibt es endlich einen Wochenmarkt Ab dem 20. April gibt es im Erlenmattquartier einen Wochenmarkt. Den Anwohnenden war es lange ein Wunsch, einen eigenen Markt zu haben. Weil die Kiesböden nicht zu stark belastet werden dürfen, gibt es für den Erlenmarkt aber Auflagen.

Hier auf dem «Triangel», entlang der Erlenstrasse wird ab dem 20. April ein Wochenmarkt durchgeführt. Bild: Juri Junkov

Während man seine Markteinkäufe in Basel gewöhnlich eher am Morgen erledigt, kann man auf dem Erlenmarkt ab dem 20. April bis um 19 Uhr Gemüse, Früchte, Brot und Fleisch einkaufen. «Wir sehen unseren neuen Markt auch als Feierabendevent, bei dem die Leute aus dem Quartier gemütlich zusammensitzen können», sagt Olivia Borel, eine der Organisatorinnen und Organisatoren. «Ein Wochenmarkt war immer wieder ein Thema bei Anwohnerinnen und Anwohnern des Quartiers. Konkret wurde die Idee während der Pandemie», sagt Borel.

Marktstände sind hier aber nicht überall erlaubt, denn die Erlenmatt ist das erste Quartier, bei dem das Bau- und Verkehrsdepartement gewisse Böden nach dem Schwammstadt-Prinzip entsiegelt hat. Im Quartierteil Triangel, wo nun auch der Wochenmarkt stattfinden wird, hat das Baudepartement ein asphaltiertes Trottoir durch einen wasserdurchlässigen Kiesboden ersetzt. Solche Kiesflächen werden mit der Zeit von alleine begrünt, können Regenwasser aufnehmen und speichern. Durch Grünflächen wird das Stadtklima zudem gekühlt.

Entsiegelte Böden brauchen besonderen Schutz

Diese Kiesböden brauchen aber auch Schutz: «Die Schwammstadt bringt mit sich, dass nicht immer alle Nutzungen überall möglich sein werden. Das Baudepartement sieht es als seine Aufgabe, wo es machbar ist, urbanes Leben im öffentlichen Raum zu ermöglichen», schreibt das Baudepartement auf Anfrage.

Die Situation auf der Erlenmatt sei geprüft und der Erlenmarkt bewilligt worden, dies jedoch unter Auflagen: «Die Organisatoren müssen die Vegetation und den Boden schützen. So dürfen zum Beispiel keine Fahrzeuge die Mergel- und Kiesflächen befahren oder der Boden nicht verunreinigt werden», schreibt die Behörde.

«Für uns stellen die Auflagen kein Problem dar, wir haben mit der Stadtgärtnerei den Platz angeschaut und uns wurde genau gesagt, was wir dürfen», sagt Borel. Das Quartier stehe teilweise unter Naturschutz und es sei den Organisatoren und Organisatorinnen bewusst gewesen, dass man einen Markt nicht überall aufstellen könne und dem Boden besonders Sorge tragen müsse, sagt sie.

Für den Wocheneinkauf und für das Feierabendbier

Am 20. April wird der Erlenmarkt mit einem Fest eingeweiht. Ab dann findet er wöchentlich, jeweils donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr, statt. Zwölf Marktstände bieten regionales Gemüse und Früchte, Brot, Mehl und Eingemachtes an. Es wird auch eine Wein- und Bierbar geben, bei der man sich für den Feierabend etwas zu trinken bestellen kann.

Zudem sei geplant, im Sommer einmal monatlich bis um 20 Uhr zu verlängern. Konkurrenz zum bekannten Matthäusmarkt sieht sie nicht: «Wir haben uns aber bewusst gegen einen Markt am Samstag und am Morgen entschieden, so können wir uns vielleicht auch ergänzen.» Vielmehr hoffe sie, dass der Wochenmarkt die Teilquartiere Erlenmatt West/Ost und Rosental vereine. Stehen wird er beim «Triangel» entlang der Erlenstrasse.