Markthalle Ende für Holzofenbäckerei Cool Beans Die Bäckerei mit allerlei veganem Angebot schliesst ihren Betrieb. Schuld sei die Coronakrise, wie auch die Energiekrise.

Die Holzofenbäckerei «cool beans» ist geschlossen. Bild: Zara Zatti

Die Holzofenbäckerei Cool Beans musste ihren Betrieb per 30. Juni einstellen, das teilt die Bäckerei in einem Schreiben mit. Die Coronakrise und die darauffolgende Energiekrise hätten ihnen den «Boden unter den Füssen weggezogen». Sie bedanken sich bei ihren Kunden und Kundinnen für ihre jahrelange Treue. Seit 2013 gab es die Bäckerei in der Markthalle. Die Holzofenbäckerei war besonders für ihre süssen Gebäcke beliebt. «Cool Beans» verfügte über ein ausfallreiches veganes Angebot.

Während der Corona-Pandemie, im Jahr 2020, riefen die Inhaber von «Cool Beans» zum Crowdfunding auf, um ihren Betrieb weiterführen zu können, es kamen insgesamt 36'000 Franken zusammen. (bz)