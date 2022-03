Vor dem Spiel Marseille-Fans machten Bogen um die Basler Innenstadt Im Vorfeld des heutigen Europacup-Spiels des FC Basel markierte die Polizei Präsenz – umsonst.

Einige Kastenwägen der Basler Polizei hatten sich präventiv in der Innenstadt versammelt bz

Nicht wenige vermuteten nach den Bildern vom letzten Donnerstag in Marseille Ähnliches auch in Basel. Ein Grossaufmarsch von Auswärtsfans, wilde Szenen und Scharmützel mit der Polizei. Nach dem Ticketingwirrwarr in dieser Woche war es aber zuerst unklar, wie viele Fans überhaupt aus der französischen Hafenstadt nach Basel kommen. Zuerst wurde der Auswärtssektor von der Polizei geschlossen, danach das Online-Ticketing eingestellt. Dennoch rechnete man in Basel mit mehreren tausend Fans, die den Weg ans Rheinknie antreten würden und dem Match im Stadion beiwohnen.

Keine Spur von Olympique am Bahnhof SBB

Doch der Nachmittag blieb sehr ruhig. Ein erster erwarteter TGV, der die Fans an den Bahnhof SBB hätte bringen können wurde zuerst mit 50 Minuten Verspätung angekündigt. Schlussendlich fiel die Verbindung aus. Auch die folgenden Regionalzüge von Mulhouse herkommend gaben ein alltägliches Bild ab. Einzige Ausnahmen waren zwei Marseille-Fans aus dem Elsass, die schon vor dem Spiel noch ein bisschen Zeit in Basel verbringen wollten.

Polizeipräsenz gab es kaum. Diese war in der Innerstadt sichtlich höher. An der Heuwaage, anfangs Steinenvorstadt und beim Barfüsserplatz warteten mehrere Polizeifahrzeuge darauf, dass sich die Stadt noch weiss-blau schmücken wird. Das war aber nicht der Fall. Bei Ankunft im Stadion wurde aber klar: Die Marseille- Supporter sind hier. Vor dem Sektor B wurde praktisch nur noch französisch gesprochen, die Farben des Vereins waren klar ersichtlich. Bis eine halbe Stunde vor Spiel war aber alles ruhig, wie die Polizei vor Ort und später auch auf Twitter bestätigte.