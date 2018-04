Martin Dätwyler wurde am Dienstag zum Direkotr der Handelkammer beider Basel (HKBB) gewählt. Dies teilte die HKBB am Dienstag mit. Dätwyler ist seit 2002 in verschiedenen Positionen – zuletzt als stellvertretender Direktor und Abteilungsleiter Standortpolitik – für die Handelskammer beider Basel tätig. Er sei mit allen Dossiers der Handelskammer bestens vertraut. Mit seinem starken Bezug zur regionalen und trinationalen Wirtschaft und Politik sei er «die ideale Persönlichkeit, um die langfristigen Ziele der Handelskammer beider Basel umzusetzen», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Dätwyler ist in der Region Basel und nach Bundesbern bestens vernetzt und hat in wichtigen regionalen, nationalen und trinationalen Wirtschaftsgremien Einsitz. «Mit Martin Dätwyler hat sich der Vorstand für einen politisch erfahrenen, initiativen und umsetzungsstarken Direktor entschieden», freut sich Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin Handelskammer beider Basel. «Er wird den erfolgreichen Kurs der Handelskammer weiterführen und sich damit engagiert für die Anliegen der Wirtschaft und der Unternehmen in der Region einsetzen.»

Ein Nominationsausschuss unter Leitung von Elisabeth Schneider-Schneiter evaluierte seit Mitte Februar geeignete Kandidatinnen und Kandidaten, um schliesslich Martin Dätwyler einstimmig dem Vorstand zur Wahl vorzuschlagen.