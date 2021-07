MASSENKÜNDIGUNG Bewohnende wehrten sich gegen die Luxussanierung – jetzt müssen sie den Schorenweg dennoch verlassen Bereits seit Jahren wird über die angekündigte Massenkündigung der beiden Schorenweg-Hochhäuser im Basler Hirzbrunnen-Quartier diskutiert. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Am Schorenweg 20/22 und 30/32 kam es im März 2019 zu Massenkündigungen.

Kenneth Nars

Nachdem die Luxussanierung und die damit verbundene Massenkündigung im Frühjahr 2019 durch die Liegenschaftsbesitzerin Credit Suisse angekündigt wurden, verliessen die meisten der 196 Mietparteien ihre Wohnung in einem der beiden Hochhäuser am Schorenweg. Einige wehrten sich jedoch vehement und forderten eine Fristerstreckung von bis zu vier Jahren – blitzten damit jedoch vor der Mietschlichtungsstelle ab.

Die Mieter gaben nach dieser Klatsche aber nicht auf und reichten via Mieterverband beim Basler Verwaltungsgericht eine Sammelklage gegen das geplante Vorgehen ein. 15 Mieterinnen und Mieter sind bis heute noch nicht ausgezogen – nun haben auch sie einer Vereinbarung zugestimmt, die sie zwingen wird, den Schorenweg zumindest zwischenzeitlich zu verlassen.

«Die soeben unterzeichneten Vergleichsvereinbarungen sehen vor, dass die Mieterinnen und Mieter im Vorderhaus nach Bauabschluss in ihre Wohnungen zurückkehren können; die Hinterhaus-Mieterinnen und -Mieter müssen dann ebenfalls nach vorne umziehen. Die Credit Suisse (CS) muss für das Zügeln finanziell einstehen. Die neuen Mietzinse sind jetzt schon fixiert und bleiben bezahlbar», schreibt der Mieterverband in einem Communiqué. Für den Mieterverband ist diese Lösung ein «süsssaurer Erfolg», wie er in der Medienmitteilung festhält.

«Süsssaurer Erfolg der Verhandlungen»

So sehe man den Ausgang des Schorenweg-Hickhacks, in dem sich sogar die UNO einschaltete, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man sich einerseits in den juristischen Verhandlungen zumindest teilweise habe durchsetzen können und den Einsprechenden so eine Art Bleiberecht erkämpft hätte, was insbesondere für die zahlreichen älteren Mieterinnen und Mieter des Schorenwegs, für die ein Umzug einen massiven Aufwand darstellt, wichtig sei.

Andererseits bedinge die Zustimmung der Mietparteien zum Kompromiss auch eine Verpflichtung zum Rückzug sämtlicher Rekurse gegen das Sanierungsvorhaben. Der Mieterverband hält hierzu abschliessend fest: «Dadurch wird es den Basler Gerichten verwehrt, darüber zu entscheiden, ob das Bauvorhaben – wie in Mietkreisen angenommen wird – gegen das öffentliche Interesse verstösst und daher verfassungs- und gesetzwidrig ist. Ebenso wenig wird der Verdacht entkräftet, die Massenkündigungen seien missbräuchlich.»