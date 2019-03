Der «Vice Club» an der Heuwaage war am frühen Sonntagmorgen Hotspot einer Massenschlägerei. Auf verschiedenen Medienportalen waren gestern Aufnahmen der Prügelei zu sehen, in die rund zehn Personen involviert waren. Erst die Polizei konnte die Streithähne trennen. Gegenüber dem Gratisblatt «20 Minuten» bestätigt Polizeisprecher Martin Schütz den Einsatz. Der «Vice Club» sei «ein Brennpunkt» im Basler Nachtleben. Mehrere Personen seien kontrolliert worden, zu Festnahmen kam es allerdings nicht.