Massnahmen der Polizei Basler Hafenareal wird teilweise für Autofahrer gesperrt Mit verschiedenen Massnahmen will die Kantonspolizei Basel-Stadt die Verkehrssicherheit im Hafengebiet erhöhen. Ein Teil davon ist die Installation einer Schranke, um das temporäre Fahrverbot in der Uferstrasse durchzusetzen.

Treffen der Autoposer im Basler Hafen. Archivbild: Roland Schmid

Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen der Basler Polizei und den Autofahrern im Basler Hafengebiet. Nun teilt die Polizei mit, dass die Verkehrssicherheit im Hafen durch temporäre Massnahmen erhöht werden soll. Diese sollen jeweils am Wochenende gelten, um das «stark frequentierte Hafengebiet» als Rettungsachsen für Notfälle freizuhalten, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Das Massnahmenpaket des Regierungsrats vom 11. Mai 2021 werde in Abstimmung mit den Schweizerischen Rheinhäfen mit verkehrspolizeilichen Massnahmen unterstützt. Weiterhin zufahrtsberechtigt seien Anrainer, Zubringer und berechtigte Personen.

Temporäres Fahrverbot in der Uferstrasse

Um die «Brennpunkte» im Hafengebiet zu entlasten, soll die Uferstrasse jeweils an den Wochenenden und an Feiertagen zwischen 18 und 6 Uhr gesperrt werden. Das temporäre Fahrverbot werde mit einer schwenkbaren Schranke auf Höhe Wiesenbrücke durchgesetzt. Zudem werde auf der Uferstrasse ein provisorischer Wendeplatz installiert. So sollen Reisecars trotz des temporären Fahrverbots wenden können.

Westquaistrasse

Auf der Höhe Hafenstrasse/Hochbergerstrasse werde die Zufahrt zur Westquaistrasse nach Angaben der Polizei künftig in den Abend- und Nachtstunden von Donnerstag bis Samstag vom Securitas-Mitarbeitenden kontrolliert. Zu diesen Zeitpunkten sollen nur so viele Fahrzeuge in die Westquaistrasse gelassen werden, wie es dort Parkplätze gibt.



Südquai- und Grenzstrasse

Ab dem Kreisel in die Südquaistrasse und ab der Verzweigung Neuhausstrasse/Grenzstrasse gilt künftig ein Fahrverbot. So soll die Hafenkernzone an der Südquai- und an der Grenzstrasse entschärft werden.

Die temporären Massnahmen der Polizei sollen für die kommenden Sommermonate gelten. Im Herbst erfolge eine Auswertung der gesammelten Erfahrungen. Bewähren sich die Massnahmen, sei «eine definitive Einführung nach Publikation angedacht», schreibt die Polizei weiter. Wie es nach dieser Testphase im Hafengebiet weitergeht, bleibt also noch offen.