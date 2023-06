Maturprüfungen 2.0 Adieu Handschrift – im Frühjahr 2024 absolvieren die ersten Basler Matur- und FMS-Klassen ihren Abschluss digital Im Unterricht mit dem eigenen Notebook zu arbeiten, gehört für die Basler Gymnasial- und FMS-Schülerschaft schon länger zum Alltag. Auch Prüfungen werden auf diese Weise geschrieben – ausser die Matura: Die wird immer noch handschriftlich verfasst. Ein Pilotprojekt des Erziehungsdepartements sorgt dafür, dass 27 Abschlussjahrgänge nächstes Jahr in digitaler Form geprüft werden.

Revolutionärer Schritt: 2024 schreiben Maturanden Prüfungen digital. Bild: Patrick Hürlimann

Stift, Papier, allenfalls Rechner und Linear: Das bringt die Gymnasial- oder FMS-Schülerschaft bis dato zu ihren Abschlussprüfungen mit. Dies, obwohl im regulären Unterricht bereits seit mehreren Jahren digital geprüft wird. Mit einem Pilotprojekt des Basler Erziehungsdepartements wird nun eine neue Ära eingeleitet: 27 Schulklassen werden einen Teil ihres Schulabschlusses im Frühjahr 2023 auf dem eigenen Laptop absolvieren.

Für den Vorsteher des Erziehungsdepartements und LDP-Grossrat Conradin Cramer sei der durchaus revolutionäre Schritt der Richtige, wie er an der Medienkonferenz vom Montag sagt, und anfügt: «Es ist schon erstaunlich, dass wir 2023 noch mit Griffel arbeiten.» Schliesslich seien digitale Geräte schon längst ein fester Bestandteil sowohl des Unterrichts als auch der privaten Lebenswelt der Lernenden.

Jeder Schüler und jede Schülerin schaffe sich am Anfang der Oberschulkarriere ein eigenes Gerät an. Damit werden Arbeitsblätter gelöst, Texte erstellt, Fotos ausgewertet und Inhalte recherchiert. Man habe mit dem BYOD-Prinzip (Bring Your Own Device – bring dein eigenes Gerät mit) gute Erfahrungen gemacht, sagt Cramer. Und: «Es macht keinen Sinn, dass die Maturprüfungen in einem alltagsfernen Setting stattfinden.»

Basel in Pionierposition: «Wir wollen den Schritt gemeinsam gehen»

Auch nehme Basel in dieser Frage eine Art Pionierposition ein, sagt die Schulleiterin vom Gymnasium Kirschgarten, Anja Renold: «Im Gegensatz zu anderen Kantonen ziehen bei uns alle Schulstandorte mit.» Man wolle den grossen Schritt zu digitalisierten Abschlussprüfungen gemeinsam gehen.

Am Montag informierte das Basler Erziehungsdepartement im Gymnasium Kirschgarten über die digitalen Matura-Prüfungen. Bild: Tanja Opiasa-Bangerter

Die Klassen, die am Pilotprojekt teilnehmen, hätten sich freiwillig gemeldet, sagt Renold und führt aus: Von 41 angefragten Gymnasial- und FMS-Klassen sind 27 mit an Bord. Allerdings werde nur ein Teil der Prüfungen digital absolviert, pro Klasse eine – sei es in Deutsch, Französisch oder dem Schwerpunktfach.

Die neue Prüfung gleiche letztlich der Klassischen, sagt der Leiter des Gymnasiums Münsterplatz, Manuel Hunkeler, und zeigt Einblicke in eine digitale Testversion. Als Max Muster loggt sich Hunkeler in das geschlossene, gesicherte Prüfungstool «Examnet» ein. «Die Seite kann nicht ohne weiteres geschlossen werden», demonstriert Hunkeler und klickt auf «Abbrechen». Sofort erscheint eine Meldung. «Max Muster hat den Fokus verloren», liest Hunkeler vor. In diesem Fall müsste der Musterschüler einen Aufsatz schreiben, aber auch andere Prüfungsformen sind möglich.

Der Handschrift wird nicht nachgetrauert

Ebenso ist es möglich, mit dem Lehrer während der Prüfung zu chatten: «Wie lange haben wir Zeit», sei dabei die häufigste Frage seiner Schülerschaft, sagt Hunkeler, der soeben zeigt, wie er nach der Prüfung ein PDF herunterladen und korrigieren könne. Der Handschrift trauere der Pädagoge nicht nach: «Die Prüfung sind um einiges leserlicher und strukturierter.»

Man wisse zudem aus Erfahrung, dass die Lernenden auf digitalen Texterfassungssystemen anders schreiben: «Digital wird dynamisch geschrieben, handschriftlich eher statisch.» Der eigene Text könne einfacher überarbeitet oder ganze Textbausteine verschoben werden.

Nicht anfälliger auf Betrug

Über die Schulter schauen müsse man den Prüfungsabsolventen und Absolventinnen dennoch, sagt sie – man wisse ja nie. Die Wahrscheinlichkeit, dass während der Prüfung geschummelt werde, sei aber klein; im geschlossenen Modus befinde man sich aber auf der sicheren Seite, sagt sie.

Angst, dass die digitale Prüfungsform zum Schummeln einlade, habe auch Cramer nicht. Ein Leak der Prüfungsfragen könne auch bei regulären Abschlussprüfungen nie hundertprozentig ausgeschlossen werden, meint er. Und: Die Kommunikation gegen aussen sei auf dem Laptop nicht möglich.