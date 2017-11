Im nächsten Jahr werden nur noch halb so viele Aussteller und die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld kommen. Dies ist nicht nur für die Messebetreiberin MCH Group besorgniserregend, sondern auch für das Basler Gewerbe. «Die Entwicklung stimmt uns nachdenklich», sagt Maurus Ebneter, Vorstandsdelegierter des Wirteverbands Basel-Stadt. «Wenn die Baselworld leidet, leiden wir mit», sagt Maurus Ebneter, Vorstandsdelegierter des Wirteverbands Basel-Stadt. Die Messe sei enorm wichtig für die Gastronomie. «Für viele Restaurants ist sie der Höhepunkt im Jahr.» Gerade für Betriebe in der Innenstadt, aber auch für gehobene Speiselokale sei die Bedeutung der Baselworld enorm.

Trotz der deutlichen Verkleinerung sei die Baselworld nach wie vor die Leitmesse ihrer Branche, sagt Ebneter. Er ist zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft so bleibt. «Wenn die Messe dauerhaft schrumpfen würde, wäre das sehr schlecht für Basel.» Er befürchtet, dass mit der geringen Zahl an Ausstellern eine Negativspirale in Gang gesetzt werden könnte. «Aber selbst wenn die Messe nun deutlich kleiner wird, ist sie immer noch ein wichtiger Anlass für uns.»

Ebneter versteht die Schrumpfung der Uhren- und Schmuckmesse als Weckruf für das Basler Gewerbe. Angesprochen seien neben den Restaurants und Hotels auch der Detailhandel und die Messe selbst. «Möglicherweise haben wir es uns in Basel über die Jahre zu gemütlich eingerichtet.» Deshalb müsse nun das Bewusstsein wieder geschärft werden, dass von allen Seiten mehr Anstrengungen gemacht werden müssen, um Grossanlässe wie die Baselworld in der Stadt zu halten. «Es ist nicht selbstverständlich, dass solche Messen in Basel stattfinden», sagt Ebneter weiter.

Es habe sicher einzelne Hotels und Restaurants gegeben, die preislich den Bogen etwas gar überspannt hätten. «Manche Akteure sollten sich in ihrer Preispolitik etwas mässigen. Wir müssen der Messe Sorge tragen, damit sie langfristig in Basel bleibt.»