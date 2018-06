Herr Ebneter, Gratulation. Sie sind bestimmt erleichtert, dass die Basler Beizer nicht ihre Konkurrentin Pia Elia vom «Tapas del Mar» zur Präsidentin gekürt haben, oder?

Maurus Ebneter: Es freut und motiviert mich sehr, einen solch grossen Rückhalt zu spüren. Das klare Ergebnis gibt mir die Legitimation, die ich mir gewünscht hatte.

Die Legitimation wofür?

Dieses Amt für alle Mitglieder und die gesamte Branche auszuüben.

War das unter ihrem Vorgänger Josef «Seppi» Schüpfer der Fall, dass nicht alle zum Zug kamen?

Nein, aber möglicherweise ist diese Wahrnehmung in der Öffentlichkeit durch die Gegenkandidatur entstanden.

Pia Elia wollte frischen Wind in den Verband bringen. Einige Wirte haben sie deshalb gewählt. Was werden Sie tun, um auch diesen Gastronomen Gehör zu verschaffen?

Ich sorge seit Jahren immer wieder für frischen Wind und werde dies auch in Zukunft tun. Unsere Sektion gilt schweizweit als besonders dynamisch und fortschrittlich, wir sind hervorragend verankert in verschiedenen Teilen der Branche, also nicht nur in der konventionellen Gastronomie. Wir kümmern uns auch um die Bedürfnisse der Systemgastronomie oder der Szenengastronomie. Ich selber komme ja aus diesem Bereich. Während zwölf Jahren habe ich Betriebe wie das «etcetera», das «null-8-fünfzehn» und das «Fifty-Fifty» geführt. Ich kenne die Sorgen der Unterhaltungsbranche.

Worin unterscheiden sich diese von jenen der Traditionsgastronomie?

Es gibt mehr Verbindendes als Trennendes, doch das Gastgewerbe ist eine heterogene Branche. Viele Herausforderungen betreffen die ganze Branche, es gibt aber auch unterschiedliche Bedürfnisse. So setzt sich die Unterhaltungsgastronomie stärker für eine lebendige Stadt auch zu den Nachtstunden ein, während beispielsweise manche Hotels mehr Verständnis für Lärmschutz haben. Ich setze mich für den professionellen Teil der Branche ein – und zwar in allen Segmenten der Gastronomie.

Bleiben wir beim Lärmschutz. Wie wollen Sie diesen Spagat hinkriegen ohne eine Seite gegen sich zu haben?

Es darf keinen Freipass für Lärm geben, gleichzeitig soll über den Betrieben aber auch kein Damoklesschwert schweben, nur weil die falschen Nachbarn zugezogen sind. Es braucht mehr Rechtssicherheit. Letztlich sind alle Betriebe an einer attraktiven Stadt interessiert. Basel ist beispielsweise bei den Boulevardöffnungszeiten zu restriktiv. Bei Interessenkonflikten innerhalb unseres Gewerbes handelt es sich eher um Einzelfälle, etwa, wenn ein Hotel neben einem Nachtbetrieb steht.

Als langjähriges Vorstandsmitglied und Medienverantwortlicher waren Sie in den vergangenen Jahren bereits omnipräsent. Ihr Vorgänger Josef "Seppi" Schüpfer kam höchstens zu Wort, wenn es um seine eigenen Betriebe ging. Gibt es überhaupt Themen, die Sie erst jetzt als Präsident angehen können?

Sepp Schüpfer und ich haben immer sehr gut zusammengearbeitet und am gleichen Strick gezogen. Aber selbstverständlich habe ich jetzt mehr Gestaltungsraum. Es freut mich, dass wir den Vorstand verjüngen und verbreitern konnten. Davon erhoffe ich mir neue Impulse.

Was wird denn konkret anders jetzt?

Wir werden die Vorstandssitzungen nicht wie bisher immer im gleichen Lokal abhalten, sondern auch in die Quartiere gehen. Ziel ist ein Austausch auch mit Wirten, die sonst nicht so stark zu Wort kommen. Ausserdem plane ich mehr Mitgliederanlässe und freiwillige Weiterbildungen.

Die neuen Mitglieder Anna Götenstedt von der «Harmonie», Alexandre Kaden von der «Safranzunft» und «Le Rhin Bleu», Vedat Kirmizitas vom «Bundesbähnli» und der Tapasbar L’Esquina sowie Carmela Petitjean vom «Da Graziella» sind alle weit über 40 Jahre alt. Gilt das in der Branche als jung?

Selbstverständlich gibt es jüngere Wirte, aber wir wollen im Vorstand Leute mit einem langjährigen Leistungsausweis. Die neuen Vorstandsmitglieder bringen einen solchen mit, sie alle betreiben erfolgreiche Konzepte und die Zusammensetzung bildet die Vielfalt der Branche besser ab als bisher.

Welches sind die drängendsten Probleme, die Sie angehen möchten?

Das Gastgewerbe steht vor schwierigen Herausforderungen. Wir müssen vor allem an den Rahmenbedingungen arbeiten, bei denen wir auf kantonaler Ebene etwas verbessern können. Ich denke da etwa an unsere Initiative für vernünftige Parkgebühren, die wir 2017 eingereicht haben und die jetzt geprüft wird. Auch verfolgen wir die Revision des Gastgewerbegesetzes genau mit. Sollten hier rote Linie überschritten werden, ergreifen wir das Referendum. Diese Linien werden wir im neuen Vorstand definieren.

Derzeit haben Sie keinen eigenen Betrieb. Sollte der oberste Basler Wirt nicht selber auch ein Lokal betreiben, um glaubwürdig zu sein?

Das ist eine Idealvorstellung, doch haben wir uns für eine andere Form entschieden, weil wir mit dem Milizsystem an Grenzen stiessen. Es geht kaum mehr ohne Professionalisierung. Im Vorstand sitzen fünf aktive Wirte, die den Alltag kennen. Ich selber bin in einer Familie von Gastronomen und Hoteliers aufgewachsen, habe die Hotelfachschule absolviert und bin nach wie vor über diverse Mandate eng verbunden mit dem Gastgewerbe.