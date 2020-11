Max Hartmann über sein Kriegsmuseum im Keller: «Ich habe ein Imperium geschaffen»

Vier Mal schaute er sich als 22-Jähriger den Film im Kino Plaza in Basel an. «The Longest Day», ein amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1962, zeigt die Landung der Alliierten in der Normandie. Der sogenannte «D-Day» läutete die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs ein. Für Max Hartmann waren es prägende Bilder. Von seinem Vater – «ein typischer Baselbieter Bauer», wie er sagt – kannte er Geschichten vom Krieg, von zerstörten Siedlungen im Elsass.

In Hartmann stieg der Wunsch auf, selbst in die Normandie zu fahren. Er wollte sehen, wo sich dieser Krieg abspielte, wo die Soldaten begraben sind. So wurde der Zweite Weltkrieg zu seinem Hobby, das seine Zeit, den Platz in seinem Haus und seine Aufmerksamkeit besetzt.

Nach seiner ersten Reise wandelte sich das Interesse in eine Sammlerleidenschaft. Der gelernte Elektriker spielte damals Eishockey in der Nationalliga B des EHC Basels. Der Mitarbeiter, der den Spielern jeweils die Schlittschuhe frisch geschliffen hatte, besass einen Waffenladen. Dort erstand Hartmann seine ersten Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. «Angefangen hat aber eigentlich alles mit den Uniformen und Accessoires», betont der heute 75-Jährige sofort. Er kann es nicht leiden, als «Waffennarr» bezeichnet zu werden. Hartmann: «Jemand, der leidenschaftlich Kaffeerahm-Deckel sammelt, ist ja auch kein Narr.» Zudem habe er als Rettungssanitäter schon jegliche Art von Schussverletzungen gesehen und kein Interesse daran, eine Waffe zu bedienen.

Der Raum, der sich unter dem Einfamilienhaus in Binningen befindet, ist hergerichtet wie ein Museum. Rund fünfzehn Schaufensterpuppen tragen verschiedenste Uniformen der Alliierten. Einzig drei deutsche Soldaten gibt es, ihre Uniformen sind allerdings keine Originale, sondern ehemaliges Filmmaterial. Für Hartmann ist es «absolut indiskutabel», er will nicht mehr Dinge aus der Zeit des Nationalsozialismus besitzen.

Mit Stahltüre und Alarmanlage gegen Einbrecher

Die polierten und teilweise unbrauchbar gemachten Waffen hängen feinsäuberlich an der Wand im Keller von Hartmann. Für ihn sind sie historische Zeugen, zu jeder könnte er eine Geschichte erzählen. Da ist eine aus der Schweiz, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch jahrelang von einem Sheriff in den USA genutzt wurde. Oder die Pistole aus Japan, die er wegen seiner Tochter gekauft hatte. Diese verbrachte ein Jahr im Land und lernte die Sprache.

Der Raum ist mit einer Alarmanlage gesichert, die mit einem andauernden Piepsen auf sich aufmerksam macht. Zudem sorgt eine Stahltüre dafür, dass Unbefugte oder gar Einbrecher dem fensterlosen Keller fernbleiben. Schliesslich lagern hier historische Fundstücke im Wert von über 100000 Franken.

Eigentlich hatte Max Hartmann schon eine Freizeitbeschäftigung. Von klein auf war er ein «Eisenbähnler». Noch heute nehmen die verschiedenen Lokomotiven, die detailgetreuen Waggons einen Grossteil seines Kellers in Anspruch. Ein Raum beherbergt eine Eisenbahnlandschaft mit Häusern, Spaziergängern, Fahrzeugen und Waldstücken. «Hier ist meine Rhätische Bahn zuhause», sagt Hartmann. Wenn es im Winter zu kalt sei, um die Anlage draussen zu bespielen, werkle er an dieser Fahrstrecke herum. Seine beiden Faszinationen verbindet Hartmann geschickt: Im Kriegsmuseum hat er eine Zugstrecke an der Kellerdecke installiert. Die Eisenbahn transportiert kleine Modell-Panzer durch den Raum.

Vor zehn Jahren sei das Museum in seinem Keller rund drei Mal so gross gewesen. «Ich wollte aufhören und hätte alle Stücke verkaufen können», sagt Hartmann. Doch seine Frau habe gemeint: «Du hörst ja doch nie damit auf.» Seine Lieblingsstücke habe er deshalb behalten. Und mittlerweile seien auch schon wieder neue Elemente dazu gekommen. «Ich habe ein Imperium geschaffen», sagt Hartmann schulterzuckend.

«Es gibt genügend Freunde, die warten»

Natürlich seien ihm die Waffen, die Uniformen, Modellpanzer, chirurgischen Werkzeuge, die Funkgeräte und die Feldküche ans Herz gewachsen. «Was mich aber vor allem fasziniert, sind die Gespräche mit anderen Sammlern und Veteranen.» Hartmann fuhr viele Jahre immer wieder in die Normandie, seine zweite Frau begleitete ihn hin und wieder. Rund fünf Tage lang dauerte die Reise mit dem Original-Jeep von 1943. Wenn es morgens auf dem Zeltplatz kühl war, trug Hartmann einen dunkelroten Morgenrock – natürlich ein Original der Amerikaner. Die Erzählungen seines Vaters und ein amerikanischer Kinofilm entfachten die Leidenschaft für die Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs.

Max Hartmann meint heute, der Vater wäre stolz auf die riesige Sammlung. «Auch wenn er mich nie direkt, sondern nur hinten rum gelobt hatte.» Die meiste Zeit, die Hartmann im Keller verbracht hatte, war er alleine. Einerseits trieb ihn sicher das Interesse an den historischen Ereignissen an – nicht umsonst besitzt der Sammler neben den Kriegsutensilien über 950 Fachbücher zum Zweiten Weltkrieg. Auf der anderen Seite geniesst es Hartmann, mit seinem ungewöhnlichen Hobby zu verwundern und zu begeistern. Seine Töchter luden etwa ihre ganze Schulklasse inklusive Lehrperson zu einem Besuch im privaten Museum ein.

Eine Nachfolgerin ist in Sicht

Ein Stück weit konnte Max Hartmann das Feuer für die Geschichte an seine Familie weitergeben: Während seine Frau eigene Hobbys pflegt, habe die älteste seiner vier Töchter mittlerweile ein Interesse dafür entwickelt, erzählt Hartmann. Sie begleitete ihren Vater bereits in die Normandie und habe gesagt, den Jeep wolle sie unbedingt erben. Hartmann sagt lachend: «Es gibt genügend Freunde, die warten.» Um die Sammlung müsse er sich keine Sorge machen.