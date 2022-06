Interner Wechsel Faber löst Zwahlen an der Spitze der MCH Group ab Der Messebauer Florian Faber wird neuer Konzernchef der MCH Group. Er ist bereits jetzt in der Firma tätig. Die externe Suche blieb ohne Erfolg.

Florian Faber zvg /MCH Group

Das global tätige Head-Hunter-Unternehmen Korn Ferry war rund ein Jahr auf der Pirsch, um einen neuen Konzernchef für die MCH Group zu finden. Ein internationaler Topshot liess sich offenkundig nicht für den Job am Rheinknie gewinnen. In den abschliessenden Assessment mit internen und externen Kandidaten setzte sich jedenfalls der interne Florian Faber durch. Er löst auf den 1. Juli Beat Zwahlen an der Spitze des Messekonzerns ab.

«Florian Faber ist der einzig Interne, der für diesen Job in Frage kommt», sagt ein Insider des Basler Messekonzerns. 2009 hatte Faber beim Messestandbauer Expomobilia angeheuert, nachdem er zuvor für den japanischen Autobauer Nissan dessen europäischen Messeauftritte verantwortet hatte.

Bei jeder Vakanz unter dem Dach dem MCH Group ist er seither nach oben gerückt. 2011 war er Mitglied der Geschäftsleitung, 2014 übernahm er die Geschäftsführung. Und als Ende 2018 Jean-Marc Davaud die Leitung des Bereichs Life Marketing Solutions (LMS) abgab, stand Faber wiederum bereit. Als solcher verantwortet er neben der Expomobilia den Zukauf MC2 in den USA sowie die in Dubai angesiedelte MCH Global.

Strategischer Chefwechsel

Bisheriger CEO der MCH Group Beat Zwahlen bei der Pressekonferenz zum Jahresabschluss 2021. Kenneth Nars

Beat Zwahlen hat sei Anfang 2021 einen befristeten Vertrag als interimistischer Konzernchef. Er war 2018 als Finanzchef zur Gruppe gestossen und Ende 2020 bereits wieder auf dem Absprung, als nach der Trennung von Bernd Stadlwieser eine schnelle Lösung gesucht war.

Es stand zur Diskussion, dass Zwahlen sein Mandat verlängert, da zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens eine weitere Aktienkapitalerhöhung unter Mitwirkung von Basel-Stadt ansteht. Die politischen Zeichen, dass dies gelingt, sind zuletzt jedoch eher positiv. So entschied der Verwaltungsrat schon jetzt, die Weichen strategisch auf Zukunft zu stellen und einen neuen Konzernchef zu installieren. Zwahlen scheint mit dieser Lösung einverstanden; jedenfalls bleibt er dem Unternehmen bis zum kommenden März beratend verbunden.

Faber ist ein Messestandbauer

Die Berufung des 53-jährigen Faber wird zum Generationswechsel erklärt, sie ist aber vor allem auch eine Rückbesinnung auf das Messe- und Eventgeschäft: In Werbespots verkaufte Faber das Alleinstellungsmerkmal der MCH Group damit, dass es auf allen Kontinenten Life-Events organisieren und auch baulich umsetzen könne.

Besonders angetan zeigte sich Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia zuletzt von der MCH Global, die im Zusammenhang mit der Weltausstellung in Dubai gegründet worden ist und sich durch Anschlussaufträge weiter am Leben halten konnte. Es war wohl Fabers Meisterprobe.