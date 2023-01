Medien «Basel jetzt»: Telebasel startet mit einer neuen Marke Der Basler Regional-TV-Sender will sich stärker mit seinem Newsportal ins Bewusstsein bringen – dafür hat er einen neuen Namen kreiert.

Logo «Basel jetzt»: neues Newsportal von Telebasel, Logo vom Institut für Geistiges Eigentum. zvg

Die Ankündigung steht seit einigen Wochen fest: Telebasel will ein neues Newsportal lancieren. Nun ist auch der Name klar: «Basel jetzt». Das Markenrecht hat das Basler Medienunternehmen bereits im September beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum angemeldet. Die Internetdomain «baseljetzt.ch» ist ebenso vergeben wie die Tiktok- und Instagram-Präsenz «baseljetzt». Der Start ist auf Mitte Monat vorgesehen.

Mit dem Namenswechsel tritt der Regional-TV-Sender in eine entscheidende Phase seiner Geschichte. Zum einen steht eine Neukonzessionierung durch das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) an, die in zwei Jahren rechtswirksam sein wird. Zum anderen muss sich das Medium wirtschaftlich darauf vorbereiten, dass es in fünf Jahren endgültig keine Lizenzgebühren mehr für das Basler Kabelnetz erhält. Im Budget von jährlich rund acht Millionen Franken werden dann gut 1,5 Millionen Franken fehlen.

Der gescheiterte Versuch vor sieben Jahren

Der erste Versuch, sich neu zu erfinden, erfolgte vor mittlerweile sieben Jahren. Der Sender krempelte sein Programm vollständig um und baute seinen Onlineauftritt massiv aus. Der Radikalkurs ist dem Sender damals nicht gut bekommen; das alte Publikum wurde erschreckt, neues wollte sich nicht in grosser Zahl einstellen.

Die Ambitionen, sich als regionales Newsportal zu etablieren, führten zu Rechtsverfahren. Die «Basler Zeitung» sowie «barfi.ch» klagten in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren, mit dem Onlineausbau würden die Bundesgelder aus dem Gebührensplitting konzessionswidrig verwendet. Das Bakom kam nach einer Analyse jedoch zum Schluss, die Konzession werde nicht verletzt. Auch die neue Umbenennung in «Basel jetzt» wird daran wohl nichts ändern.

Der erste grosse Schritt der neuen Führung

Die letzte Zäsur erfolgte vor gut zwei Jahren, als sich der Sender nach einem Eklat von seinem Geschäftsführer Michael Bornhäusser trennte und auch Chefredaktorin Karin Müller sich beruflich neu orientierte.

Philippe Chappuis, Chefredaktor von Telebasel. Bild: zvg

Seither wird der Sender von Geschäftsführer André Moesch und dem Chefredaktor Philippe Chappuis geführt. Die Neulancierung von «Basel jetzt» ist nach langer Vorbereitung der erste grosse und sichtbare Schritt der neuen Führung.

Die nächsten Wochen werden nicht einfach, schliesslich gilt es nun, «Basel jetzt» in den Köpfen zu verankern und den Namen unterscheidbar zu machen, etwa von «Basel.live» von «mybasel.ch» oder von «agendabasel.ch». Weiterhin nicht ausgeschlossen ist, dass das mittlerweile eingestellte «barfi.ch» eines Tages wieder zum Leben erweckt wird.