Ein Jahr Mindestlohn Kanton Basel-Stadt zieht positives Fazit: «Mindestlohn wird auch in Tieflohnbranchen eingehalten» In Basel-Stadt gilt seit ziemlich genau einem Jahr ein gesetzlicher Mindestlohn von 21.45 Franken. Der zuständige SP-Regierungsrat Kaspar Sutter ist zufrieden. Fünf Unternehmen mussten bisher wegen Verstössen gegen das Mindestlohngesetz angezeigt werden.

«Ein Teuerungsschub wegen des Mindestlohns ist ausgeblieben», sagte SP-Regierungsrat Kaspar Sutter (rechts, neben AWA-Bereichsleiter Michael Mauerhofer) vor den Medien. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Seit dem 1. Juli 2022 gilt im Kanton Basel-Stadt ein gesetzlicher Mindestlohn. Dieser muss seit Anfang 2023 von den Betrieben zwingend eingehalten werden. Der zuständige Basler Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) zog am Freitag vor den Medien ein Jahr nach der Einführung und ein halbes Jahr nach dem Start der Kontrollen ein positives Fazit.

Viele Menschen in Tieflohnbranchen würden vom Mindestlohn von derzeit 21.45 Franken pro Stunde profitieren, für die Unternehmen sei die Regel ebenfalls gut umsetzbar. Der Mindestlohn sei bei Firmengesprächen, die er führe, kaum ein Thema, berichtete Sutter.

Weder höhere Preise noch mehr Arbeitslose

Die Befürchtungen der Gegner, wonach ein Mindestlohn Arbeitslose produziere und die Produkte verteuere, haben sich laut Sutter nicht bewahrheitet: «Wir können Preiserhöhungen im Einzelfall nicht ausschliessen. Klar ist aber, dass ein Teuerungsschub wegen des Mindestlohns ausgeblieben ist», betonte Sutter. Bekanntlich gebe es eine Teuerung – diese habe aber andere Ursachen.

Arbeitslose gibt es im Kanton Basel-Stadt ziemlich genau gleich viele respektive wenige wie vor Jahresfrist (rund 2900). Die Arbeitslosigkeit sei im mehrjährigen Vergleich auf einem Tiefstand. Es sei umgekehrt so, dass der Mindestlohn gut zum aktuellen Fach- und sonstigen Arbeitskräftemangel passe: «Er führt neben Lohnerhöhungen auch dazu, dass die Unternehmen ihre freien Stellen einfacher besetzen können», sagte Sutter.

Fünf Unternehmen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt

Auch zu den durchgeführten Lohnkontrollen zogen Sutter und seine Mitarbeitenden aus dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ein positives Fazit. Diese seien gut angelaufen, die Unternehmen kooperativ. «Wir haben nicht den Anspruch, jede Firma im Kanton zu kontrollieren», stellte der SP-Regierungsrat klar. Das Amt nehme aufgrund von Hinweisen und evidenzbasiert Kontrollen vor.

Im ersten halben Jahr wurden 244 Unternehmen angeschrieben, dies mehrheitlich in Branchen mit tiefen Löhnen, also in Nagel- und Kosmetikstudios, Fitnessunternehmen und Textilreinigungen. Bei 75 Unternehmen wurde Selbstständigkeit festgestellt – sie fallen also gar nicht unter den Mindestlohn. Bei 149 Unternehmen ist das Verfahren noch offen, 20 wurden vertieft kontrolliert.

In fünf Fällen wurden Betriebe bei der Basler Staatsanwaltschaft angezeigt; vier Anzeigen betrafen konkrete Mindestlohnunterschreitungen, eine erfolgte wegen verweigerter Auskunft. «Auch in Tieflohnbranchen wird der Mindestlohn also in den allermeisten Fällen eingehalten», sagte Michael Mauerhofer, Leiter Arbeitsbedingungen im AWA.

Löhne im Detailhandel sind eben erhöht worden

Wie viele Angestellte im Kanton direkt vom Mindestlohn profitieren, konnte Sutter nicht sagen. Es dürfte sich um eine Zahl im tiefen fünfstelligen Bereich handeln. Seit dem 1. Juli ist der gesetzliche Mindestlohn neu auch im Basler Detailhandel gültig. Der vormalige Normalarbeitsvertrag in der Branche, der einen Stundenlohn von 20.65 Franken beinhaltete, wurde nicht erneuert. Im Basler Detailhandel, der rund 8700 Angestellte zählt, wird der Mindestlohn demnach um 80 Rappen pro Stunde erhöht.

Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag oder einer vergleichbaren sozialpartnerschaftlichen Vereinbarung unterstehen nicht dem Basler Mindestlohngesetz. Es gibt also in Basel weiterhin Betriebe, die ihren Mitarbeitenden weniger als 21.45 Franken ausbezahlen. Dazu zählen laut Mauerhofer zum Beispiel Schreinereien oder Reinigungsbetriebe.

Der Mindestlohn ist derzeit in der Schweiz ein viel diskutiertes Thema. Am 18. Juni haben die Stimmberechtigten der Städte Zürich und Winterthur ebenfalls einen gesetzlichen Mindestlohn von dort 23.90 respektive 23 Franken gutgeheissen. Im Baselbiet hat die Gewerkschaft Unia diese Woche eine Volksinitiative für einen Mindestlohn von 22 Franken eingereicht. Basel-Stadt ist der erste Deutschschweizer Kanton mit entsprechenden gesetzlichen Regeln. Diese weichen von Kanton zu Kanton teilweise erheblich ab.