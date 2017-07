Einer derjenigen, die das Thema aufs Tapet brachten, nachdem in Zürich ein ähnliches Projekt gutgeheissen wurde, erlebte eine Überraschung: «Mir war nicht klar, dass das Projekt bereits in der IG öffentlicher Verkehr diskutiert wird», sagt Emmanuel Ullmann, ehemaliger Grossrat der Grünliberalen. «Und Hans-Rudolf Bachmann hat mir gesagt, er habe dazu bereits 1988 einen Vorstoss eingereicht.»

In der Tat, der damalige LDP-Parlamentarier und spätere Geschäftsführer der «Vereinigung starke Region» fragte damals bei der Regierung an, ob es nicht möglich sei, eine «Gondelbahn als Alternative zur Kabinenringbahn» einzurichten. Der Grosse Rat überwies den Vorstoss mit grosser Mehrheit an die Regierung. Seither hat man von offizieller Seite von der Idee nichts mehr gehört.

Neuer Anlauf

Ullmann sieht sich bestätigt, nun eine Petition einzureichen. Gerade auch, weil bei der 600-Jahr-Feier des Erwerbs des Kleinbasels die Gondel zwar zunächst umstritten, dann aber eine grosse Attraktion gewesen sei.

Auch SP-Altgrossrat Daniel Jansen ist mit an Bord. Er sieht nur Vorteile: «Eine Verbindung Pfalz-Kleinbasel hätte sicher für Touristen einen grossen Reiz. Aber andere Linienführungen wären auch als Verkehrsmittel sehr sinnvoll und interessant.»

Ullmann und Jansen sind sich einig, es braucht noch viel Gespräche über die Linienführung, die Finanzierung und Fragen des Stadtbildes. Gerade letztere wurde im Vorfeld der 600-Jahr-Feier heiss diskutiert. Der Münsterpfarrer hatte damals gar in der Baugrube auf der Pfalz einen Sitzstreik veranstaltet.

Jansen sieht vor allem Vorteile und will auch Firmen als mögliche Investoren an Bord holen: «Verbindungen von der Roche zum Badischen Bahnhof oder gar vom Rocheturm zum Roche-Werk in Kaiseraugst wären sicher prüfenswert. Überhaupt könnte dieses Verkehrsmittel für Firmen interessant sein.»

In der Tat ist zu hören, bei der Roche habe man sich derartige Überlegungen sogar schon gemacht. Mit welchem Ergebnis war nicht zu erfahren.

Und jenen, die das ganze für eine Sommerlochnummer halten sei gesagt, dass einige der grossrätlichen Vorstösse Hans-Rudolf Bachmanns utopisch klangen, aber zu Resultaten führten. So fragte er zum Beispiel einst an, ob es nicht möglich wäre, ein Universitätskinderspital beider Basel einzurichten…