Mehr Arbeitslose in Basel als noch im November

Wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt mitteilt, hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Dezember gegenüber dem Vormonat erhöht. Während im November 3'023 Arbeitslose beim Amt registriert waren, waren es im Dezember 3'253.

Die Arbeitslosenquote stieg also von 2.9% auf 3.1% an. Auch die Jugendarbeitslosigkeit stieg im Dezember 2019 an, insgesamt waren 307 Personen registriert, 23 mehr als noch im November.

Trotz des Anstiegs der beiden Zahlen hat sich die Anzahl der Arbeitslosen gegenüber dem Jahr 2018 verringert. Im Dezember 2018 waren 3'436 Arbeitslose registriert. Im Dezember 2019 lässt sich also ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat von 5.3% verzeichnen.

Im Dezember waren beim RAV 1'313 Stellen gemeldet, meldepflichtig waren davon 882 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden 195 Stellen mehr gemeldet, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt berichtet.