Ein zweiter Standort beim Zeughausareal, ein umfassender Umbau der bestehenden Rettungszentrale an der Hebelstrasse sowie ein Aufstocken an Einsatzwagen und Personal: Mit diesen Massnahmen will der Regierungsrat die Sanität Basel für die Zukunft rüsten.

Die Rettungskräfte müssen seit 2011 immer mehr ausrücken. Laut dem Regierungsrat sind wegen der Bevölkerungszunahme, der Vergreisung der Gesellschaft sowie der Abnahme der Notfallärzte die Anzahl der Rettungseinsätze in den vergangenen zehn Jahren um 22 Prozent gestiegen. Seit 2014 wurden deshalb auch 30 neue Vollzeitstellen kreiert sowie zusätzliche drei Rettungswagen und zwei Einsatzfahrzeuge in Betrieb genommen.

Die Regierung geht davon aus, dass in den nächsten Jahren die Anzahl Einsätze weiterhin steigen wird. Deswegen hat sie den Grossen Rat gebeten, einen Kredit von 32,9 Millionen Franken zu bewilligen, um die nötigen Umstrukturierungen vorzunehmen.

Eine Gefahr für die Qualität der Dienstleistung

Der Standort an der Hebelstrasse vermag heute schon nicht mehr alle Rettungsfahrzeuge unterzubringen. Sieben von 27 Wagen müssen extern parkiert werden. Deren Pflege muss wegen Platzmangel mit offenen Türen zum Innenhof erfolgen. Ausserdem ist das Gebäude unzureichend erdbebensicher. Neben der notwendigen Sanierung und dem Umbau wird der zweite Standort beim Zeughausareal die Gefahr mindern, dass bei einer Krisensituation Einsätze nicht gewährleistet werden können. Wird der eine Standort beschädigt, wäre der andere weiterhin einsatzfähig.