Mehr Grün Eine «Vision» gegen die verhärtete Stadtklima-Debatte: LDP-Grossrat will Brücken in Naherholungszonen verwandeln Der LDP-Grossrat Michael Hug will die Johanniter- und Dreirosenbrücke begrünen und als Naherholungsfläche umnutzen. Möglich machen das Pläne eines befreundeten Architekturbüros.

So könnte die begrünte Johanniterbrücke nach einem Entwurf des Basler Architekturbüros Gruner und Friends aussehen. Visualisierung: Gruner & Friends/zvg

Das Basler Stadtklima sorgt in letzter Zeit für hitzige Köpfe. Zwar sind sich in der Politik alle einig, dass die Stadt grüner und kühler werden muss, damit lebenswerte Räume längerfristig erhalten bleiben. Doch bei der Umsetzung scheiden sich die Geister. Dabei sind die Fronten inzwischen dermassen verhärtet, dass Kompromisse kaum noch möglich scheinen. Zuletzt eindrücklich zu sehen, als der Grosse Rat ganze sechs Gegenvorschläge zu den sogenannten Stadtklima-Initiativen den Rhein herab schickte.

Während sich beim Thema Klimaschutz Linke und Konservative im Grossen Rat gegenseitig im Weg stehen, setzt die Basler Baudirektorin Esther Keller (GLP) mit weiteren Topfbäumen, Sonnenschirmen und übergrünten Sitzbänken auf Abkühlung in den Quartieren. Nach dem Motto: Der stete Tropfen höhlt den Stein. Das überzeugt wiederum weder rechts noch links (wir erinnern uns an die Töpfe auf der Dreirosenbrücke), weshalb LDP-Grossrat Michael Hug nun versucht, mit einer neuen «Vision» frischen Wind in die Debatte zu bringen.

Auf dem Rhein herrscht noch kühlender Wind

So stellen sich die Architekten von Gruner und Friends die Beschattung und Begrünung der Freien Strasse in Grossbasel vor. Visualisierung: Gruner & Friends/zvg

Die Idee: Die Johanniter- und Dreirosenbrücke mit einer begrünten Holzkonstruktion überdachen. Der Verkehr würde darunter weiterfliessen, die Fussgängerinnen und Velofahrer könnten sich eine Etage höher vom Wind abkühlen lassen und im Schatten von Bäumen verweilen. Die entsprechenden Pläne hat ein mit Michael Hug befreundeter Architekt praktischerweise bereits vorgelegt. Darin geht es nicht nur um Brückenbegrünung, sondern auch um die Sonnensegel, die Hug bereits per Vorstoss in der Basler Politik platziert hat.

«Es kommt sehr wenig Wind in die Stadt», begründet Patrice Gruner, Geschäftsführer des Architekturbüros Gruner und Friends die Idee der Brückenbegrünung. Deshalb sei es naheliegend, den vom Rhein her wehenden Wind zur Schaffung neuer Naherholungszonen zu nutzen. Insbesondere, weil es in den Quartieren um den Rhein besonders heiss sei und Platz für neue Grünflächen in Basel ein umkämpftes Gut.

Brücken als grüne Adern, die Klein- und Grossbasel verbinden

Grüne, geschwungene Türme sollen Wind in die Innenstadt befördern. Visualisierung: Gruner & Friends/zvg

«Natürlich sollten alle Massnahmen, die schnell umgesetzt werden können, auch möglichst zeitnah verwirklicht werden», sagt Michael Hug. «Aber wir suchen die ganze Zeit händeringend nach Lösungen. Da kann es auch helfen, mit einer Vision einen Schritt weiterzugehen.» Die Brücken eignen sich aus Hugs Sicht besonders für eine Begrünung, weil sie Platz bieten, der bislang nicht voll genutzt wird. Ausserdem könnten diese als «grüne Adern» Klein- und Grossbasel und die dort bereits vorhandenen Grünflächen miteinander verbinden.

Mit den Sonnensegeln – der «Light-Variante» – ist Hug politisch bereits einen Schritt weiter. Der Grosse Rat hat den entsprechenden Anzug an die Regierung überwiesen und Baudirektorin Keller zeigt sich von der Idee angetan. Sollte der LDP-Grossrat mit seinem zweiten Vorstoss ebenso erfolgreich sein, folgt (wer weiss) vielleicht noch ein dritter. Das Architekturbüro Gruner und Friends hat auch grüne Hochhäuser für das SBB-Areal entworfen, welche Luft in die Innenstadt lenken sollen.