Mein Leben im Dreiland Aus für Automaten-Billette in vier südbadischen Städten An den Automaten im Bahnhof SBB gibt es keine ermässigten Tickets nach Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe mehr zu kaufen. Das neue Deutschland-Ticket haben die SBB nicht im Angebot.

Immerhin ist das Baden-Württemberg-Ticket am Automaten im Angebot. Bild: Peter Schenk

Ich habe das Angebot gerne genutzt. Bestimmt über zehn Jahre lang liessen sich Tickets nach Freiburg im Breisgau, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe unkompliziert an den Billettautomaten im Basler Bahnhof SBB lösen. Mit dem GA oder dem Halbtax gab es damit zuerst 25 Prozent Ermässigung, zuletzt noch 15 Prozent.

Auch im schnellen ICE gültig

Der Vorteil: Ich war unabhängig bei der Auswahl des Zuges, was bei den vielen Ausfällen bei der Deutschen Bahn (DB) ein Vorteil war. Ausserdem konnte ich auch die schnellen ICE-Züge nehmen, die durch den Katzenbergtunnel nach Freiburg nur um die 40 Minuten brauchen.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 haben die SBB das Angebot eingestellt. Begründung ist laut Medienstelle die Ablösung des veralteten Hintergrundsystems. Die SBB schreiben: «Das Weiterführen ist in der neuen Vertriebswelt nicht mehr möglich.»

Zum Glück gibt es Alternativen im Netz oder am Schalter. Das Retourbillett nach Freiburg kostete laut SBB-Medienstelle 2022 im Schnitt 54 Franken, es sei aber auch möglich, Sparticket für 40 Franken zu lösen. Am 31. März habe es am Schalter sogar einen Supersparpreis für 20 Franken gegeben. Der Nachteil: Ich muss mich auf einen Zug festlegen, was ich nur ungern mache.

Ab Mai gibt es für 49 Euro das neue Deutschland-Ticket

Eine Alternative könnte das neue Deutschland-Ticket sein, das 49 Euro den Monat kostet und ab Anfang Mai eingeführt wird. Allerdings ist es nur im Nahverkehr und in Regionalzügen gültig. Ich hasse normalerweise Regionalzüge. Im letzten Sommer aber bin ich mit einem 9-Euro-Ticket zweimal nach Freiburg und mehrmals nach Lörrach gefahren. Der Preis war einfach zu günstig, um widerstehen zu können.

Das neue, deutschlandweit gültige Ticket hat mehrere Haken, abgesehen vom deutlich höheren Preis. Es gibt es nur im Abo. Das ist zwar monatlich kündbar, aber daran muss man denken. Ausserdem gibt es keine Papierversion. Es wird nur auf dem Handy oder als Chipkarte angeboten. Bei den SBB ist es nicht zu kaufen.

Bleibt das Baden-Württemberg-Ticket, das für 25 Euro den Tag für eine Person auch am SBB-Automaten zu kaufen ist. Allerdings gilt auch dieses Billett nur für Regionalzüge. Vielleicht probiere ich es trotzdem mal aus.