Mein Leben im Dreiland Besser kein Schweizer Absender bei Deutscher Post Mein in Weil am Rhein aufgegebener und frankierter Brief innerhalb Deutschlands ist nach Basel zurückgekommen und soll als Auslandssendung digital erfasst werden. Peter Schenk Drucken Teilen

Nach fünf Tagen lag der in Weil am Rhein (D) aufgegebene und frankierte Brief mit einer Anschrift bei Wiesbaden (D) wieder im Basler Briefkasten. Bild: Peter Schenk

Ich verstehe die Welt nicht mehr. Seit elf Jahren wohne ich in Basel und gebe Briefe mit Büchern für meine Schwägerin bei Hamburg oder für meine Tante bei Wiesbaden bei der Deutschen Post in Weil am Rhein auf. Das geht schneller, es gibt keine Probleme mit der Grenze und ist auch noch günstiger.

Bisher hat es immer ohne Probleme geklappt

Das hat immer geklappt, aber neulich ist das Buch für meine Tante wieder bei mir in Basel gelandet. Die Anschrift meiner Tante war durchgestrichen und ein dicker schwarzer Pfeil verwies auf meine Basler Anschrift. Die Schweizer Post hatte zudem einen grossen gelben Kleber angebracht. Darauf stand: «Rücksendung. Alle Warensendungen ins Ausland müssen aufgrund der Zollvorschriften vorab elektronisch erfasst werden.»

Ich habe mich geärgert. Schliesslich habe ich den Brief mit dem Buch eigenhändig mit dem Velo über die Grenze gebracht. Bei der Medienstelle der Schweizer Post versteht man, dass ich irritiert bin, betont aber, dass alles mit rechten Dingen zuging. Bei einer grenzüberschreitenden Sendung, einmal zurück in der Schweiz, «muss Absender, Empfänger, Inhalt und Wert einer Sendung vorab zwingend elektronisch erfasst werden.»

Warum und wie der Brief wieder in Basel landete, konnte die Schweizer Post nicht rekonstruieren. Die Deutsche Post sieht zwei Gründe für die Rücksendung: Die Sendung war unzustellbar, was nicht stimmen kann, weil meine Tante seit Jahrzehnten nicht umgezogen ist. Oder sie wurde aufgrund eines anderen Bearbeitungsfehlers an mich retourniert.

Die Medienstelle verwies auch darauf, dass es bei einer Retournierung einer Sendung in Deutschland mit einer Absenderadresse im Ausland zu Problemen kommen kann. Mein Erlebnis sei aber ein Einzelfall.

Der Einzelfall ist keiner

So ganz stimmt das nicht. Eine Freundin hat mir erzählt, dass die Post in Weil bei einem Päckchen innerhalb Deutschlands die Annahme verweigerte, weil ein Schweizer Absender darauf stand. Das Gleiche ist einem Bekannten passiert. Beide mussten eine c/o-Adresse in Deutschland als Absender angeben.

Ich habe meiner Tante ihr Buch noch mal geschickt. Diesmal aber mit meiner Adresse beim Lieferadressservice in Weil als Absender. Am nächsten Tag war das Buch schon da.