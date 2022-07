Mein Leben im Dreiland Brücken für das Dreiland In einem Standardwerk äussern sich über 40 Autorinnen und Autoren zu den unterschiedlichsten Aspekten der Zusammenarbeit am Oberrhein, und wie Verbindungen über die Grenzen geschafft werden. Peter Schenk Drucken Teilen

Nach dem Zweiten Weltkrieg verkehrte nur eine Fähre zwischen Weil am Rhein und Huningue, bis 1979 die Palmrainbrücke eröffnet wurde. 2007 folgte die Dreiländerbrücke für Fussgänger und Velofahrer. Stadtarchiv Weil zvg

Über 40 Zeitzeugen und Aktive der trinationalen Zusammenarbeit am Oberrhein haben in ihren Beiträgen einen breiten Überblick über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kooperation zwischen Baden, der Südpfalz, dem Elsass und der Nordwestschweiz gegeben. Erschienen ist das Buch «Die Rolle Badens in Europa – Badische Aussenpolitik von 1945 bis heute» anlässlich des 70-jährigen Landesjubiläums von Baden-Württemberg – Herausgeber ist der ehemalige Freiburger Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg für den Landesverein Badische Heimat.

Trotz Haft bei Nazis engagiert für deutsch-französische Freundschaft

Auf über 500 Seiten werden die unterschiedlichsten Themen abgehandelt. Da findet sich auch ein bisher unveröffentlichter Text von Joseph Rey, von 1947 bis 1977 Maire von Colmar. Aufgrund seiner Aktivitäten im Widerstand sass Rey während des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre in deutscher Haft. Das hinderte ihn nicht daran, sich nach dem Krieg intensiv für die deutsch-französische Freundschaft einzusetzen. Die ehemalige französische Ministerin Brigitte Klinkert ist seine Enkelin.

Das Buch ist nicht immer kurzweilig, aber für jeden, der sich für die Kooperation am Oberrhein interessiert, ein unverzichtbares Nachschlagewerk. Wie wichtig der Blick zum Nachbarn für Baden-Württemberg ist, zeigt sich dadurch, dass das Land 520 Kilometer Grenze mit der Schweiz und Frankreich aufweist. Der Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz stellt Weil am Rhein als Brückenstadt vor.

Nachbarn als wichtigste Handelspartner der Schweiz

Eric Jakob äussert sich als Leiter der Direktion für Standortförderung im Staatssekretariat für Wirtschaft. Er betont den Schweizer Blick auf die Metropolregion Oberrhein, wo durch die 360 Grad Sicht ein neues Potenzial für Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft entstehe. Die unmittelbaren Grenznachbarn seien die wichtigsten Wirtschafts- und Handelspartner der Schweiz.

Äusserst kritisch äussert sich der Elsässer und Verfechter der Zweisprachigkeit, Jean-Marie Woehrling. Er bemängelt, dass die Sprachkompetenz für Französisch und Deutsch am Oberrhein beständig abnehme, und fordert als Ziel statt der Betonung der deutsch-französischen Freundschaft eine kulturelle Identität des Oberrheins.