Mein Leben im Dreiland Die Aufarbeitung der NS-Zeit geht weiter Die Stadt Weil am Rhein hat einen Historiker beauftragt, eine fundierte Darstellung über die Zeit des Nationalsozialismus zu erstellen.

Die Weiler Hauptstrasse während der Zeit des Nationalsozialismus. zvg/Stadtarchiv

Das Weiler Stadtparlament hat den Auftrag der Stadt an den Freiburger Historiker Robert Neisen bestätigt, die Zeit des Nationalsozialismus in Weil am Rhein aufzuarbeiten. Die Zustimmung erfolgte einstimmig bei einer Enthaltung. Das Honorar beträgt 60’000 Euro. Man war sich einig, dass eine fundierte Darstellung der NS-Zeit fehlt. In den Ortschroniken gibt es davon nur sehr rudimentäre Beschreibungen.

Ziel ist eine wertfreie Schilderung, die Ross und Reiter benennt

Das Konzept für die Untersuchung hat Neisen mit dem Oberbürgermeister Wolfgang Dietz erarbeitet. Geplant ist laut «Badische Zeitung» eine Gesamtdarstellung der Gewalttaten des Regimes und der Schicksale der Opfer in der Stadt und ihren Quartieren. Ziel sei eine wertfreie Schilderung, bei der Ross und Reiter der ersten und zweiten Reihe benannt werden würden.

Der Historiker hat die NS-Vergangenheit bereits in mehreren südbadischen Kommunen wie Lörrach oder Heitersheim erforscht und auch Ausstellungen dazu kuratiert. Weil er noch andere Verpflichtungen hat, kann er allerdings erst Mitte 2024 mit seinen Recherchen beginnen. Die Veröffentlichung ist für Ende 2025 geplant.

Weil Zeitzeugen und -zeuginnen schon sehr alt sind, soll bereits im Frühjahr 2023 mit Befragungen begonnen werden. Für Herbst 2023 ist ein runder Tisch geplant, an dem sich alle treffen können, die Hinweise, Anregungen oder Dokumente haben. Die Quellenlage ist laut Niesen gut. So sei die Korrespondenz zwischen den Gemeinden und der badischen Regierung ebenso gut erhalten wie der Schriftverkehr von Weil mit anderen Kommunen und Behörden.

Eventuell auch Saint-Louis und Huningue Thema

Weil der Weiler Bürgermeister der NS-Zeit, Schellenberg, auch von 1940 bis 1944 für Saint-Louis und Huningue zuständig war, wäre es denkbar, das Thema am Historischen Seminar der Universität Freiburg anzubieten.

Auch Freiburg ist mit der Aufarbeitung der NS-Zeit nicht fertig. Hier entsteht bis Ende 2023 ein NS-Dokumentationszentrum. Die Stadt investiert für den Kauf des Gebäudes, Umbau, Gedenkraum im Innenhof und Erstausstattung 12,6 Millionen Euro. Die Betriebskosten betragen pro Jahr 400’000 Euro. Im gleichen Gebäude soll die Landeszentrale für politische Bildung unterkommen.