Mein Leben im Dreiland Diebe auf der Rheinuferpromenade Die französische Polizei warnt davor, Taschen ungesichert in den Velokorb zu legen. Diebe kommen von hinten, stehlen sie und fahren schnell mit dem Velo davon. Peter Schenk Drucken Teilen

Die Rheinuferpromenade in Richtung Huningue und Dreiländerbrücke. Bild: Peter Schenk

Neulich hat mich ein französischer Polizist auf der Rheinuferpromenade, die von Basel St.Johann zur Dreiländerbrücke in Huningue führt, an der schweizerisch-französischen Grenze gestoppt, als ich mit dem Velo unterwegs war. Von weitem dachte ich, das sei eine Zollkontrolle und habe mir kurz Sorgen gemacht. Aber ich hatte sowieso nicht zu viel eingekauft.

Der Polizist wies mich und andere Velofahrerinnen und Velofahrer darauf hin, Taschen nicht ungesichert im Velokorb hinten auf dem Gepäckträger zu transportieren, weil Diebe diese stehlen könnten. Es sei besser, sich die Taschen umzuhängen. Die Diebe kommen von hinten auf dem Velo und rasen mit der gestohlenen Tasche mit hoher Geschwindigkeit davon.

Polizei rät, Anzeige zu erstatten

Tatsächlich sei das in letzter Zeit einige Male passiert, bestätigt Eric Dietemann, Kommandant des Polizeibezirks Huningue/Saint-Louis. Erwischt hat die Polizei bisher niemanden. Er rät auf jeden Fall, Anzeige zu erstatten, falls jemand Opfer eines derartigen Diebstahls wird. Helfen könne auch, den Gurt der Tasche an der Sattelstange zu befestigen.

Jean-Marc Deichtmann, Maire von Huningue, weist darauf hin, dass die Dreiländerbrücke nicht nur positiv sei, sondern auch Kriminelle anziehe, die dadurch leicht nach Frankreich oder Deutschland kommen würden. Auf der französischen Seite sei es mit Hilfe von Überwachungskameras gelungen, manche von ihnen festzusetzen. Tatsächlich verfügt Huningue über ein Bewachungssystem mit 115 Kameras.

In Weil am Rhein gebe es aus gesetzlichen Gründen keine Kameras. Das Verbot gilt allerdings nicht überall. In der Freiburger Innenstadt darf die Polizei an Wochenenden nachts und am Abend vor Feiertagen ein Überwachungssystem laufen lassen – Grund waren zu diesen Zeitpunkten deutlich mehr Körperverletzungen und Diebstähle.

In Basel hat die Kantonspolizei in der Uferstrasse am Hafen Kameras installiert. Eric Dietemann stellt fest, dass Deutschland und die Schweiz, da sie wohlhabender seien als Frankreich, mehr französische Straftäter anziehen. Eine gute Nachricht hat er: Die Rheinuferpromenade ist nachts sicher. Zu Übergriffen ist es dann dort bisher nicht gekommen.