Mein Leben im Dreiland Drei Kulturen sind für einen zu viel Durch das lange Leben in Frankreich habe ich viel über die französische Kultur gelernt, auch wenn Lücken blieben. Aber das Kulturleben in Deutschland und der Schweiz ging mir dafür teils durch die Lappen. Peter Schenk Drucken Teilen

Stimmungsbild von der Buchmesse «Forum du Livre», die vom 12. bis 14. Mai wieder in Saint-Louis stattfindet. Der Eintritt ist gratis. Bild: zvg

Vom 12. bis 14. Mai ist es wieder so weit. In Saint-Louis findet mit über 200 Autorinnen und Autoren die grosse Buchmesse «Forum du Livre» statt. Mir geht es wie immer – ich kenne so gut wie niemanden. Und das, obwohl ich in Freiburg im Breisgau Romanistik studiert habe.

Ansonsten aber haben die über 20 Jahre, die ich in Frankreich gelebt habe, durchaus kulturelle Spuren hinterlassen. Vor allem in der ersten Zeit in Mulhouse habe ich regelmässig die Kulturzeitschrift «Télérama» gelesen und mich auf deren Tipps verlassen. Im Kultursupermarkt FNAC waren die empfohlenen CDs mit vier Notenschlüsseln gekennzeichnet. Der Kauf lohnte sich fast immer.

Die bekannte deutsche Band Element of Crime erst spät kennen gelernt

Ansonsten führte meine Begeisterung für Jacques Higelin oder Patricia Kaas dazu, dass ich kaum verfolgt habe, was sich musikalisch in meinem Geburtsland Deutschland tat. Die geniale Band Element of Crime habe ich erst vor kurzem entdeckt. Dabei gibt es sie seit 1985.

Anders sieht es mit der Schweiz aus, wobei das wenig damit zu tun hat, dass ich seit über zehn Jahren in Basel lebe. In Mulhouse habe ich als Elsass-Korrespondent gearbeitet, und das ist ein einsames Geschäft. Weil ich anfangs nicht gut integriert war, bin ich regelmässig zu Freunden ins Berner Oberland gefahren. Aus dieser Zeit stammt meine Begeisterung für Mani Matter und Patent Ochsner – sicher untypisch für einen gebürtigen Norddeutschen.

In Frankreich sind Comics eine Kunstform

In Frankreich habe ich entdeckt, dass Comics als neunte Kunstform angesehen werden. In meiner Küche hängt noch heute ein grosses Bild der Pariser Brasserie La Coupole, signiert vom Autor Ted Benoit, der wie Higelin mittlerweile leider verstorben ist.

Noch aktuell ist der Prix du Quai des Orfèvres, bis 2017 legendärer Sitz der Kriminalpolizei. Jedes Jahr zeichnet eine Jury aus Vertretern von Justiz, Polizei und Medien einen Krimi aus, der anonym eingereicht wird. Neben dem literarischen Wert wird bewertet, ob das Funktionieren der französischen Justiz- und Polizeibehörden realistisch dargestellt ist. Ich lerne daraus viel für meine Arbeit – zumal es in Frankreich keine Pressestellen der Polizei wie in der Schweiz oder Deutschland gibt, welche die Journalisten informieren.