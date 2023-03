Mein Leben im Dreiland Dreimal das gleiche E-Bike gestohlen – dreimal tauchte es wieder auf Ex-SP-Grossrat Tobit Schäfer hatte Glück im Unglück. Sein E-Bike wurde Innerhalb eines Jahres dreimal geklaut und tauchte immer in Frankreich oder auf dem Weg dorthin wieder auf.

Tobit Schäfer mit seinem E-Bike im St. Johann – es ist wieder da. Bild: Peter Schenk

Es ist eine Plage. Regelmässig werden in Basel Velos gestohlen. Die Täter stammen oft aus dem grenznahen Frankreich. So wurde im Herbst 2021 in Saint-Louis ein Lager mit zehn meist in Basel gestohlenen E-Bikes gefunden.

Im Januar berichtete die bz über den ehemaligen LDP-Grossratspräsidenten Heiner Vischer, der sein gestohlenes E-Bike per GPS-Tracker verfolgt hatte. Die französische Polizei konnte es in Lure, 100 Kilometer nordwestlich von Basel, beschlagnahmen.

Ausserordentlich dürfte die Pechsträhne des ehemaligen SP-Grossrats Tobit Schäfer sein. Im Februar 2022 hat er sein Stromer-E-Bike gekauft – innerhalb eines Jahres wurde es dreimal gestohlen.

Auf Platz in Mulhouse abgeschlossen und wieder aufgetaucht

Das erste Mal war im Mai 2022, als es fest angeschlossen beim Bankverein verschwand. Auf seinem Tracker tauchte es in Mulhouse wieder auf. Entgegen den Empfehlungen der Basler Polizei machte Schäfer sich auf ins Elsass und fand es abgeschlossen auf einem Platz. «Ich war auf drei Polizeiposten, aber die konnten nicht weiterhelfen», erinnert er sich.

Als er schon am Überlegen war, das Velo zurück zu stehlen, sprachen ihn Zivilfahnder der französischen Polizei an, denen er aufgefallen war. Weil er den Fahrzeugausweis mit der Rahmennummer dabei hatte, knackten die Polizisten mit einem Bolzenschneider kurzerhand das Schloss.

Kurz vor Weihnachten verschwand das E-Bike aus dem Vorgarten des Hauses, in dem er im St. Johann wohnt – auch diesmal gut abgeschlossen. Am 27. Dezember meldete sich die Polizei aus Mulhouse, wo es bei einer Razzia gefunden worden war.

Der vorerst letzte Diebstahl geschah vor der Fasnacht auf der Lyss, wo er nur kurz etwas trinken war und das Velo zwar ab-, aber nicht angeschlossen hatte. Der Dieb stieg damit ins 3er-Tram, wurde damit aber von der Grenzwache am Burgfelder Zoll erwischt.

2000 Franken für Reparaturen und drei halbe Arbeitstage verloren

Schäfer hofft jetzt, dass er sein Soll an Diebstählen erfüllt hat, zumal er dadurch 2000 Franken für Reparaturen und drei halbe Arbeitstage für die Umtriebe verlor. Im Vorgarten ist das E-Bike jetzt mit einem Schloss gesichert, das bei einem Diebstahlsversuch Alarm schlägt. Dass das Velo immer wieder auftauchte, ist ungewöhnlich. «Zweimal wurde mir deshalb schon geraten, Lotto zu spielen.»