Mein Leben im Dreiland E-Scooter expandieren im Dreiland Die auch in Basel vertretene Firma Tier Mobility will ihre E-Scooter auch in Weil am Rhein, Lörrach, Grenzach-Wyhlen, Badisch-Rheinfelden, Saint-Louis und Huningue aufstellen. Peter Schenk

Die auch in Basel vertretene Berliner Firma Tier Mobility will ihre E-Scooter nun auch in den französischen und deutschen Grenzgemeinden von Basel aufstellen. Kürzlich waren zwei Vertreter der Firma beim Bauausschuss von Weil am Rhein, um dort ihr Projekt vorzustellen.

Viele Scooter werden an der Grenze abgestellt

Zahlreiche E-Scooter würden an der Grenze abgestellt, hatten sie laut Artikeln der «Badischen Zeitung» argumentiert. Neu sollten in Weil am Rhein im Quartier Friedlingen, das an Basel angrenzt, sowie in der Innenstadt Parkplätze für sie geschaffen werden.

Laut Mirko Bähr, Mediensprecher der Stadt, prüft diese nun, ob eine Ausschreibung vorgenommen werden soll. Ziel sei es, im ersten Halbjahr 2023 einen E-Scooter-Anbieter in Weil zu begrüssen, der grenzübergreifend tätig ist. Entscheiden darüber wird das Weiler Stadtparlament. Das Basler Amt für Mobilität informiert auf seiner Website, dass in Basel derzeit fünf Anbieter mit jeweils maximal 200 E-Scootern vertreten sind.

Tier habe in Basel und angrenzenden Gemeinden 650 Scooter, teilt deren Mediensprecher Patrick Grundmann auf Anfrage mit. Tier interessiert sich nicht nur für Weil am Rhein, sondern hat auch mit Lörrach, Grenzach-Wyhlen, Badisch-Rheinfelden, Saint-Louis und Huningue Kontakt aufgenommen.

In Deutschland billiger als in der Schweiz

Oguzhan Tasli, bei Tier zuständig für Südwestdeutschland, hofft, dass sich bei Zusagen wie von Weil am Rhein weitere Gemeinden anschliessen. In Badisch-Rheinfelden soll es ein Pilotprojekt mit geteilten Kosten geben. Saint-Louis habe bereits zugesagt.

Während die Grundgebühr in Basel bei einem Franken liegt und eine Minute 45 Rappen kostet, soll es im nahen Ausland günstiger werden. Hier ist die Rede von einer Grundgebühr von einem Euro und 19 Cent für eine Minute. Noch ist dies allerdings nicht entschieden. Laut «Badische Zeitung» sollen die Fahrten, die in Deutschland beginnen, mit dem deutschen Tarif abgerechnet werden, diejenigen, die in der Schweiz anfangen, mit dem Schweizer Tarif.

Von den Scootern sind nicht alle begeistert. Beim Fotografieren im St.-Johann-Quartier beklagte sich eine Anwohnerin bitterlich beim Journalisten, dass diese überall herumstehen würden.