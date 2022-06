Mein Leben im Dreiland Elsässisch unter Druck Nur noch drei Prozent der Elsässer geben den Dialekt an ihre Kinder weiter. Bei einem Symposium ging es um die Dialekte am Oberrhein. Peter Schenk Drucken Teilen

Von links: Moderator Stephan Lüthi, Markus Moehring (Direktor Dreiländermuseum), Marianne von Grüningen (ehemalige Botschafterin), Gérard Leser (elsässischer Dichter). Peter Schenk

Dem Elsässisch geht es schlecht. Wie sehr, dass wurde auch kürzlich wieder deutlich, als unter dem Motto «Was uns vereint» in Weil am Rhein ein Oberrheinisches Sprachensymposium stattfand. Nur noch drei Prozent der Elsässer geben den Dialekt an ihre Kinder weiter, ergab eine aktuelle Umfrage. Immerhin verstehen ihn 30 Prozent der 15- bis 30-Jährigen noch.

Anlass für das Symposium war ein Stafettenlauf

Das Symposium wurde anlässlich eines Stafettenlaufs für das Elsässisch organisiert, der an Pfingsten durch das ganze Elsass führte. Das Hauptproblem ist, dass die Kinder im Elsass keinen Dialekt mehr reden. Das zeigt sich auch daran, dass es in den immerhin 234 elsässischen Theatergruppen nur noch 48 Kinder gibt – vor zehn Jahren waren es noch 400. «Selbst, wenn sie auf der Bühne Elsässisch reden, wechseln sie in der Umkleide wieder auf Französisch», berichtete Brigitte Moog, Präsidentin des Groupement de Théâtre du Rhin.

Für den alemannischen Dichter Markus Manfred Jung war klar: «Alle Kraft müsste darauf liegen, das Elsässisch zu stärken.» Dabei ist in Südbaden, wenn auch nicht so stark, auch das Alemannisch unter Druck. Markus Moehring, Direktor des Lörracher Dreiländermuseums, führt das auch auf die grossen Flüchtlingsbewegungen nach 1945 zurück, als Deutschland fast ein Drittel seines Gebietes verloren habe. Dazu kämen die Migranten. Moehring selber stammt aus Lörrach, stellt aber fest, dass er bei komplizierten, komplexen Themen automatisch vom Alemannisch auf Hochdeutsch wechselt.

Kein Grund, Alemannisch zu reden

Moehring verwies ferner darauf, dass der Dialekt in der Schweiz an Bedeutung gewonnen habe. «Für junge Leute ist es dort cool, ihre SMS auf Schweizerdeutsch zu schreiben.» Er fuhr fort: «In Riehen reden die Kinder Dialekt, in Lörrach gibt es keinen Grund dafür.»

Dass es möglich ist, den Dialekt auch im Elsass an Kinder weiterzugeben, zeigten drei jüngere Elsässerinnen und Elsässer, unter ihnen der Journalist und Dichter Jean-Christophe Meyer, die auf dem Podium von ihren eigenen Kindern berichteten, die Dialekt sprechen. Viele würden fragen, wie das gehen würde - die Lösung sei «einfach reden». Mit dieser positiven Note endete das Symposium – für den Moderator Stephan Lüthi ein «Silberstreifen».