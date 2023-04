Mein Leben im Dreiland Ich fühle mich in Basel willkommen Weil ich alle drei Bedingungen für eine Einbürgerung erfülle, hat mir der Kanton Basel-Stadt eine Einladung für eine Informationsveranstaltung im Grossratssaal geschickt. Peter Schenk Drucken Teilen

Post von Behörden stresst mich. Ich erwarte immer das Schlimmste und habe mir diese Neurose in vielen Jahren nicht abgewöhnen können. Ich reisse sie immer gleich auf, um negative Überraschungen schnell auszuschliessen. Neulich war ein Schreiben der Basler Bevölkerungsdienste und Migration im Briefkasten.

Begrüssung von Regierungsrätin Stephanie Eymann

Getreu meiner Taktik habe ich den Brief gleich nach dem Holen geöffnet und war positiv überrascht. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) des Kantons Basel-Stadt hat mich zu einer Informationsveranstaltung «Ganz dazugehören. Informationen zur Einbürgerung» eingeladen. Sie findet im Mai im Grossratssaal statt mit einer Begrüssung von Regierungsrätin Stephanie Eymann.

Ausserdem sind Fachpersonen des Migrationsamtes und der drei Bürgergemeinden da, um zu informieren und Fragen zu beantworten. Dem Brief lag auch ein handliches siebenseitiges Faltblatt bei, auf dem der Weg zum Schweizer Pass dargelegt wird. Beide wurden von einer schönen schwarz-weissen Zeichnung von Basel mit dem Rhein geschmückt.

Ich habe mich durch den Brief sehr willkommen gefühlt und werde sicher zum Anlass gehen. Um die Einladung zu erhalten, musste ich drei Bedingungen erfüllen, was bei mir der Fall war: Ich lebe seit zehn Jahren in der Schweiz, habe seit zwei Jahren Wohnsitz in einer Gemeinde des Kantons Basel-Stadt und habe eine Niederlassungsbewilligung C.

Anlässe finden seit 2012 einmal im Jahr statt

Die Informationsanlässe mit der Einladung organisiert der Kanton seit 2012 einmal im Jahr. Anlass war ein Anzug, der sich für eine aktive Einbürgerungsstrategie einsetzte. Generell geht es darum, die Integration zu fördern.

Laut Toprak Yerguz, JSD-Mediensprecher, ist der Anlass mit 130 bis 150 Personen immer gut besucht. Angeschrieben wurden in den letzten Jahren zwischen 1200 und 1500, die also die Bedingungen erfüllen.

Der Weg zum Schweizer Pass ist mit anderthalb bis zwei Jahren langwierig und kostet zudem zwischen 2000 und 3000 Franken. Ich werde mich trotzdem auf den Weg machen, weil ich gerne mitbestimmen möchte. Dies umso mehr, weil ich als Deutscher, der seit über 25 Jahren das Land verlassen hat, normalerweise nicht mehr an den Bundestagswahlen teilnehmen darf.