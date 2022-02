Mein Leben im Dreiland Online läuft es super Der trinationale Museums-Pass-Musées bietet seit März 2021 ein sehr gut genutztes Format mit Online-Führungen an. Der Europreis des Passes ist derzeit 26 Franken günstiger als der Preis in Franken. Peter Schenk Drucken Teilen

Das nächste Online-Event kommt am 16. Februar aus dem Zentrum Paul Klee in Bern. Uz / COOLPIX

Wie viele andere Kultureinrichtungen ist auch der trinationale Museums-Pass-Musées gebeutelt von der Pandemie. Die Zahl der verkauften Pässe sank 2020 gegenüber dem Vorjahr auf rund 31 000 – ein Minus von fast 34 Prozent.

Eine positive Seite aber hat Corona. Dadurch ist der Trägerverein auf die Idee gekommen, Online-Ereignisse anzubieten. Sie dauern mit einer Führung und der Möglichkeit, Fragen zu stellen, eine Stunde. Die erste fand im März 2021 zu einer Lamborghini-Ausstellung im Automobilmuseum Mulhouse statt.

Es folgten Anlässe wie aus dem Frieder Burda Museum in Baden-Baden, der Staatsgalerie Stuttgart und natürlich dem Basler Kunstmuseum oder der Fondation Beyeler – nur 2021 gab es 17 Anlässe. Die Aufzeichnungen finden sich auf der Internetseite des Passes.

Im Schnitt nehmen 800 Personen am Online-Anlass teil

Die Einladung für die Online-Events erfolgt per Newsletter. Passinhaberinnen und -inhaber erhalten einen Link, um teilzunehmen. 14 000 Personen machten das 2021 - im Schnitt pro Anlass 800 Personen, eine Zahl, von der Geschäftsführer Gilles Meyer begeistert ist.

Kein Wunder, dass es die Events auch nach Corona geben soll. Das nächste kommt am 16. Februar aus dem Zentrum Paul Klee in Bern, am 21. Februar folgt das Frieder Burda Museum.

Die Kunsthalle Zürich ist nicht dabei

345 Mitgliedsmuseen hat der Pass. Eine weitere geographische Ausweitung ist die nächsten Jahre nicht geplant. Die Kunsthalle Zürich mit ihrem neuen Chipperfield-Bau fehlt also. Abgesehen davon, dass sie nicht will, wäre die Aufnahme weiterer renommierter Museen ein finanzielles Problem. «Wir müssten die Preise erhöhen», fürchtet Meyer. Diese unterscheiden sich sowieso schon zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Kostet der Pass in Basel 143 Franken, kommt er bei Vitra in Weil oder in der Fondation Fernet Branca in Saint-Louis nur auf 112 Euro, umgerechnet ein Unterschied von 26 Franken.

Dennoch kaufen nur wenige Schweizerinnen und Schweizer ihren Pass im Euroland. «Sie wissen, dass in der Schweiz auch der Café oder die Theaterkarten teurer sind», sagt Meyer. Obwohl der Pass seit Januar auf der Website des Museums-Pass-Musées auch im Europreis bezahlt werden kann, nutzt dies bisher kaum jemand.