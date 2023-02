Mein Leben im Dreiland Passender Sponsor für SC Freiburg Statt dem britischen Gebrauchtwagenhändler Cazoo wird das erfolgreiche Freiburger Dienstveloleasing-Unternehmen Jobrad Hauptsponsor des Fussballvereins SC Freiburg.

Ab Sommer verschwindet Cazoo vom Trikot des SC Freiburg – hier Lucas Höler vom SC am 4.2. mit Marco Reuss von Borussia Dortmund. Martin Meissner / AP

Viele Fans dürften zufrieden sein. Zur Bundesligasaison 2023/2024 schmückt das Logo des Freiburger Unternehmens Jobrad die Trikots des SC Freiburg. Das Geschäftsmodell der 2008 gegründeten Firma besteht darin, Verträge mit Unternehmen abzuschliessen, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, günstig Velos zu leasen.

Im grünalternativen Freiburg ist die Welt bald wieder in Ordnung

Im grünalternativen Freiburg, dessen Fussballverein ein wenig anders tickt als andere deutsche Bundesligisten, mag der britische Online-Gebrauchtwagenhändler Cazoo, der bis zum Sommer noch Hauptsponsor des SC ist, vielen sowieso ein Dorn im Auge gewesen sein. Bald ist alles wieder in Ordnung. Gegen Dienstvelos dürfte niemand etwas haben.

Mit mittlerweile 700 Mitarbeitenden gehört Jobrad zu den grössten privaten Freiburger Unternehmen. Die Firma ist beständig gewachsen. Derzeit hat sie Verträge mit 50'000 Arbeitgebern, die fünf Millionen Personen beschäftigen und ist in ihrem Bereich deutschlandweit führend.

Das Geschäftsmodell leuchtet ein. Die Firmen erhalten die Velos so bis zu 40 Prozent unter dem Listenpreis. Mitarbeitende können ihr Dienstvelo später auch kaufen und stehen sich damit steuerlich besser als mit einem Dienstauto.

Die Leasingrate wird über den Verzicht eines Teils des Bruttogehalts bezahlt. Jobrad war bereits ab Sommer 2022 als Mobilitätspartner beim SC Freiburg eingestiegen. Der Schritt zum Hauptsponsor bedeutet, dass die Firma ab Sommer 2023 auf den Trikots der ersten und zweiten Mannschaft vertreten sein wird. Diese spielen erfolgreich in der 1. Bundesliga und in der 3. Liga. Ausserdem werden sie als Ärmelsponsor der Frauenmannschaft werben, die in der 1. Bundesliga spielen.

Zahlen rückt die Firma fast keine raus

Was Zahlen angeht, sind die Vertragspartner diskret. Wie viel Jobrad für den Sponsorenvertrag zahlt, ist offiziell nicht bekannt. Die «Badische Zeitung» geht davon aus, dass Schwarzwaldmilch, ein vorheriger Hauptsponsor, drei Millionen Euro dafür gezahlt hat und Jobrad finanziell ähnlich viel dafür ausrichten dürfte.

Auch zum Umsatz des Unternehmens und zur Dauer des Vertrags schweigt sich die Medienstelle aus. Zu erfahren ist nur, dass es eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Klub anstrebe.

peter.schenk@chmedia.ch