Mein Leben im Dreiland Probleme im schönen Colmar Wer später am Abend in der elsässischen Stadt mit einer Panne strandet, muss sich mit Geduld wappnen. Das Warten auf ein Taxi dauert zweieinhalb Stunden, und Züge fahren nicht mehr nach Basel.

Colmar ist auch im Dunkeln wunderschön, nur eine Panne darf man dann nicht haben. Nach 22.30 Uhr fährt der erste Zug nach Basel erst wieder um 5.50 Uhr. Bild: Imago

Neulich war ich im Elsass bei einer Veranstaltung des Cercle de l’Ill. Er setzt sich für die grenzübergreifenden Kontakte am Oberrhein ein, und ich bin seit langem Mitglied. In der Regel gibt es jeden Monat an unterschiedlichen Orten Veranstaltungen und Essen.

Diesmal fand in Hunawihr bei Ribeauvillé in den elsässischen Weinreben die Besichtigung einer Kooperative statt. Ein Kollege war so freundlich, mich mitzunehmen. Ich habe mein Auto abgeschafft und muss sagen, dass ich es mit meinem Basler Wohnsitz so gut wie nie vermisse.

Ohne Auto wird es im Elsass oft schwierig

Ausnahmen bestätigen die Regel, und das gilt für Hunawihr. Hin wäre ich mit dem öffentlichen Verkehr mit viel Aufwand noch gekommen, aber zurück kann man am Abend vergessen.

Probleme gibt es auch in den Städten, habe ich auf dem Rückweg gemerkt. Wir haben in Colmar kurz zum Tanken gehalten, aber danach gegen

22.30 Uhr eine Panne gehabt. Weil ich dringend wieder nach Basel musste, habe ich die Zugfahrpläne studiert. Fehlanzeige. Nach Mulhouse wäre ich noch gekommen, aber nicht nach Basel. Der erste Zug fuhr morgens um 5.50 Uhr.

Der Abschleppwagen traf schon nach zwanzig Minuten ein

Mein Kollege hat dann seine Versicherung in der Schweiz angerufen, wo er Vollkasko hat. Diese hat einen französischen Abschleppwagen geschickt und uns ein Taxi nach Basel versprochen. Der Abschleppwagen war schon nach zwanzig Minuten da, aber auf das Taxi mussten wir ewig warten. Erst gegen ein Uhr morgens, also nach zweieinhalb Stunden, traf eines ein.

Wir dachten erst, es ginge so lange, weil es aus Basel kommt. Aber nach Rückfrage stellte sich heraus, dass die Versicherung es nicht nach Frankreich schicken durfte. In Colmar gab es kein freies Taxi. Der Chauffeur, der uns schliesslich fuhr, erzählte, dass er normalerweise in Sélestat arbeite. Beim Anruf der verzweifelten Colmarer Taxizentrale sei er sogar in Strassburg gewesen, eine Stunde von Colmar entfernt.

Das schnelle Reparieren des Autos klappte in Frankreich nicht

Als mein Kollege am nächsten Morgen das Auto aus der Werkstatt holen wollte, hiess es, diese könne es nicht sofort reparieren. Daraufhin liess die Versicherung den Wagen nach Basel transportieren, wo seine Garage die Reparatur umgehend ausführte. Das schöne Colmar blieb in unguter Erinnerung.