Mein Leben im Dreiland Weil am Rhein heisst jetzt 3-Länder-Stadt Mittlerweile sind in der Kernstadt alle zehn Ortsschilder mit der neuen Zusatzbezeichnung aufgestellt worden. Der Weg dahin war lang. Peter Schenk Drucken Teilen

Kulturamtsleiter Peter Spörrer (links) und der Erste Bürgermeister Rudolf Koger mit dem neuen Ortsschild am Zoll in Alt-Weil. Bild: zvg

Die deutsche Basler Nachbarstadt Weil am Rhein hat neue Ortsschilder erhalten. Auf ihnen steht jetzt der Zusatz «3-Länder-Stadt». Das erste neue Schild wurde am 1. Oktober in Alt-Weil an der Grenze zu Riehen aufgestellt. Mittlerweile wurden alle zehn neuen Ortsschilder verteilt.

Von Basel aus an den Grenzübergängen

Von Basel aus sind welche an den Grenzübergängen Friedlingen/Hiltalingerstrasse und Otterbach zu sehen. Mitte September hatte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl dem Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz die Urkunde überreicht, die das Tragen der Zusatzbezeichnung gestattet.

Die Stadt erhofft sich dadurch ein «Alleinstellungsmerkmal und eine eindeutige Abgrenzung gegenüber allen anderen deutschen Städten», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Kulturamtsleiter Peter Spörrer, der sich stark für den Zusatz engagiert hatte, sieht darin unter anderem einen Nutzen in der Kommunikation im Kulturbereich oder für das Stadtmarketing.

Bis zur notwendigen Mehrheit dauerte es

Für den Antrag beim Innenministerium war eine ¾ Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtparlaments erforderlich. Weil dafür nicht genügend präsent waren, musste die Abstimmung mehrfach verschoben werden. Im Februar hatte es dann mit den erforderlichen 21 Stimmen endlich knapp geklappt.

Für Oberbürgermeister Dietz drückt die neue Bezeichnung die geografische und tägliche Lebenssituation hervorragend aus. Bei einer Umfrage hatten immerhin 25 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Weil am Rhein mit der Dreiländerlage in Verbindung gebracht.

Die neuen Schilder dürfen allerdings nur in der Kernstadt stehen, also nicht in den Ortsteilen Märkt, Ötlingen und Haltingen. Teuer war das neue Marketinginstrument nicht, denn ein Schild kostet gerade mal 100 Euro.

Das Tragen einer Zusatzbezeichnung war durch eine Änderung der baden-württembergischen Gemeindeordnung ermöglicht worden. Mit Weil am Rhein erhielten insgesamt 19 Städte und Gemeinden neue Zusatzbezeichnungen. So dürfen sich Heitersheim im Markgräflerland Malteserstadt und Bötzingen am Kaiserstuhl Weinbaugemeinde nennen. Früher beschränkten sich die Zusatzbezeichnungen auf Bad oder Universitätsstadt.