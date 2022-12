Mein Leben im Dreiland Zoff um die neue Fussgängerzone In Weil am Rhein soll die Innenstadt für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Nun gibt es massiven Widerstand gegen das Projekt. Peter Schenk Drucken Teilen

In der Weiler Hauptstrasse sollen in Zukunft keine Autos mehr fahren. zvg

An sich hätte die neue Fussgängerzone von Weil am Rhein gleichzeitig mit der Eröffnung des Einkaufszentrums Dreiländergalerie Ende September eingerichtet werden sollen. Geplant war sie auf 400 Metern zwischen dem Kaufhaus Kaufring und dem Kreisel an der Sparkasse. Im Sommer hatten lediglich zwei Mitglieder des Stadtparlaments dagegen gestimmt.

Im Februar 2023 entscheidet das Volk

Aufgrund des heftigen Protests der Detailhändler, denen dies zu schnell ging und die sich vor allem nicht eingebunden fühlten in den Entscheidungsfindungsprozess, wurde die Eröffnung um ein halbes Jahr auf den 15. April 2023 verschoben. Aber damit nicht genug: Weil genügend Unterschriften dafür gesammelt wurden, wird im Februar ein Bürgerbegehren dazu stattfinden. Bei einer Mehrheit und mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten wäre die Fussgängerzone für die nächsten drei Jahre gestoppt.

Die Stadtverwaltung möchte mit der Fussgängerzone Leerständen, Lärmbelastung, Durchgangsverkehr und geringer Aufenthaltsqualität etwas entgegensetzen. Baubürgermeister Martin Gruner will so eine zentrumsbildende Hauptstrasse als Ort der Begegnung aufwerten. Die Weiler Innenstadt hat sich in den letzten Jahren immer mehr zur Partymeile mit Imbissen, Shisha-Bars und Nagel-Studios entwickelt – der Grund, weshalb das Votum des Stadtparlaments für die Fussgängerzone derart eindeutig ausfiel.

Querelen um Fussgängerzone gab es schon in den 80er-Jahren

Obwohl die Detailhändler sich mit einer Verschiebung auf April einverstanden erklärt hatten, lagen die Unterschriftenblätter für das Bürgerbegehren dagegen auch bei ihnen aus. Die Querelen um die Einführung einer Fussgängerzone haben schon in den 80er-Jahren begonnen. Vor zwei Jahren hatte ein Testlauf zu gleich viel Zustimmung wie Ablehnung geführt.

Die Detailhändler machen sich Sorgen, weil es am östlichen Rand der Innenstadt keinen Einkaufsmagneten gibt. Sie würden zudem gegenüber Lörrach mit seiner Fussgängerzone das Alleinstellungsmerkmal verlieren, dass die Kunden mit dem Auto vorfahren können. Die Anwohner befürchten, dass sie unter Ausweichverkehr leiden könnten. Ursprünglich sollte die Fussgängerzone für Velos gesperrt sein. Das stiess auf Kritik. Nach einer teils emotionalen Debatte, wie die «Badische Zeitung» berichtete, entschied das Stadtparlament nun, dass sie für eine Testphase von einem Jahr für Velofahrende im Schritttempo freigegeben wird.