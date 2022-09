Mein Leben im Elsass Einkaufserlebnisse in Saint-Louis Bei der Inflation gibt es Ausnahmen: 10 Euro für drei Salamis auf dem Markt, ein billiges Frühstück und supergünstiges Tanken – bei Total über 50 Cents den Liter billiger als in Basel. Aber mit Wartezeit. Peter Schenk Drucken Teilen

Einkaufen auf dem Markt in Saint-Louis lohnt sich bei Salamis, aber nicht an jedem Stand. Peter Schenk

In der Eurozone ist die Inflation im August auf den Rekordwert von 8,9 Prozent gestiegen und das macht sich natürlich auch im nahen Elsass und in Südbaden bemerkbar. Ich war in letzter Zeit vor allem in Saint-Louis auf dem Markt und im Supermarkt in Huningue unterwegs.

Diffuses Gefühl der Teuerung

Dabei habe ich die alten Preise meistens vergessen. Nur, dass die einzelne Salami an einem Stand von 7.50 Euro auf 8 Euro aufgeschlagen hat, ist mir aufgefallen. Ansonsten macht sich beim Bezahlen am Gemüse- oder Käsestand ein eher diffuses Gefühl breit, dass es teurer geworden ist. Ich finde das aber nicht so schlimm, weil ich schon immer aufgrund der Produkte und nicht des Preises in Frankreich eingekauft habe.

Ausserdem gibt es Ausnahmen: Zu meiner Überraschung verlangt die ältere Dame, die sich mit ihrem Stand fast an der Strasse befindet, für drei Salamis, bei denen man sich Sorten wie Ziege, Wildschwein, Hirsch oder Stier aussuchen kann, immer noch 10 Euro. Das ist supergünstig, finde ich.

Eine zweite Ausnahme vom Preisanstieg gibt es bei der Bäckerei «Envie de Pain» gleich vor der Lysbüchelgrenze. Hier bekommt man für 5.90 Euro noch immer ein Frühstück mit Milchkaffee, Orangensaft, Brötchen, Butter und Konfi.

WC-Problem im Supermarkt

Weniger begeistert war ich vom Supermarkt Match, der sich schon in Huningue befindet. Hier ist das Kunden-WC wegen ständigen Vandalismus voraussichtlich auf immer geschlossen – schlechter Service. Probleme beim Senf, der schon im Sommer teilweise ausverkauft war, gibt es für manche Sorten noch immer. So suchte ich Moutarde de Dijon vergeblich.

Von einem massiven Preisvorteil beim Benzin konnte ich nicht profitieren, weil ich mit dem Velo unterwegs war und das Auto schon länger abgeschafft habe. Seit Anfang September verbilligt der französische Staat den Liter Benzin um 30 Cents.

Der Mineralölkonzern Total legt noch etwas drauf und hat die Preise um zusätzlich 20 Cent den Liter reduziert. Das ist in der Regel mehr als 50 Cent billiger als in Basel. Dennoch würde ich niemandem raten, deshalb ins Südelsass zum Tanken zu fahren. Laut den elsässischen Tageszeitungen bilden sich vor den Tankstellen lange Schlangen.