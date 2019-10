«Mein lieber Götti Martin...»: Mirjam Ballmers persönlicher Abschied von Martin Vosseler

Mein lieber Götti Martin! Was für ein schrecklicher Schock, erfahren zu müssen, dass Du am 23. Oktober 2019 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen bist. Was für ein sinnloser und absurder Tod. Du, der Du Dein Leben lang für menschen- und umweltfreundliche Mobilität gekämpft hast. Dieser Tod stimmt so gar nicht.

Seit ich zur Welt kam, warst Du an meiner Seite. In den fernen USA warst Du unser Nachbar und bist so zu meinem Götti geworden. Als Kind habe ich oft Briefe und Karten von Dir bekommen. Lange konnte ich Deine wunderschöne, geschwungene Handschrift nicht selber lesen, aber sie hat mich fasziniert. Deine Kreativität kommt in Deinen vielen Büchern, Zeichnungen und Karten zum Ausdruck. «Der Wunderli» und «s Wölggli», die Du Deinen vielen Göttikindern gewidmet hast, begleiten mich bis heute. Du hast unzählige Organisationen gegründet und mitaufgebaut. Alle setzen sich für eine bessere Welt, für Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz ein. Mit der IPPNW, den Ärztinnen und Ärzten gegen den Atomkrieg, habt Ihr 1985 den Friedensnobelpreis erhalten. Uns hat die sun21 stark verbunden, bei der ich längere Zeit arbeiten durfte. Du hast mit Deinem Enthusiasmus unzählige prominente Gäste wie zum Beispiel Al Gore nach Basel geholt, um die Öffentlichkeit für erneuerbare Energien zu sensibilisieren und Gewerbe und Politik zum aktiven Handeln aufzufordern.

Viel Bekanntheit hast Du mit Deinem Engagement gegen die Zollfreie Strasse erlangt. Ich kann mich lebhaft an den Tag erinnern, als Du mich gefragt hast, ob ich mithelfen würde, den Widerstand zu organisieren. So kam es, dass wir das Zollfrei Z’vieri gründeten, und unser Zelt aus dem Keller holten, welches Dir während Monaten als Dach diente, als die Bewegung schliesslich in die Besetzung des Geländes mündete. Dein Hungerstreik – oder Fasten wie Du es nanntest – hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wir hatten viele Diskussionen darüber, ob das der richtige Fokus war. Du warst aber so absolut in Deinem Kampf, dass Dich niemand umstimmen konnte. Dein Freund Bruno Manser hat Dich mit seinem kompromisslosen Engagement gegen die Abholzung des Regenwalds stark inspiriert.

Dein Leben lang warst Du ein Wanderer. Immer unterwegs, zwischen Basel, Elm und vielen Reisen. Die erste Sonnenwanderung hast Du 2003 in Angriff genommen – von Basel nach Betlehem. Dass Du alles immer unbeschadet überstanden hast, war manchmal mehr Glück als Verstand – aber auch Deinem unendlich friedliebenden Wesen und Deiner Menschlichkeit zu verdanken. 2006 gipfelte die Reisetätigkeit in der ersten Atlantiküberquerung mit einem Solarkatamaran. Damit habt Ihr es ins Guinnessbuch der Rekorde 2007 geschafft. Du warst überzeugt, dass es keine wichtigere Aufgabe gibt, als die Erde, unseren wunderbaren Planeten, bewohnbar zu erhalten, so schreibst Du es auf Deiner Website. Diese Überzeugung hast Du mir mitgegeben; und nicht nur mich hast Du in die Politik gebracht. Selber wurdest Du 1988 in den Grossen Rat Basel-Stadt gewählt, tratst aber kurz darauf wieder zurück. Lachend hast Du mir immer gesagt, das sei nichts für Dich.

Zuletzt hat Dich die Politik aber doch nie losgelassen und letzten Sonntag hast Du das beste Resultat auf der Liste der Integralen Politik gemacht. Eine Kandidatur, die Du im Glauben durchgezogen hast, dass ein Wunder möglich ist. Du warst ein unvergleichlicher Götti. In Erinnerungen bleiben neben vielen Erlebnissen auch unzählige Gespräche über grosse Veränderungen in Deinem Leben: Vom Offizier zum Militärverweigerer, den ich als Kind im «Gefängnis» besuchte; vom Schulmediziner zum Umweltarzt; von der abgesagten Hochzeit zum Entscheid, sich nicht fest zu binden.

Ich bräuchte eine ganze Zeitung, um Dir, Deinem Leben und Schaffen gerecht zu werden. Die vielen Erinnerungen machen die Trauer nicht leichter aber sie lassen Dich ein Stück weit lebendig. Nun hast Du Deine nächste Reise angetreten – nicht von Sizilien nach Beznau wie geplant. Es ist Deine Letzte.

Danke für alles und heb’s guet, Di Göttimeitli, Mirjam