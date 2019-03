Was ist schöner als Fasnacht? Geburtstag an der Fasnacht

Anne ist sieben Jahre alt – und ein richtig glückliches Fasnachtskind. Denn: «Morgen werde ich acht und dann feiere ich meinen Geburtstag an der Fasnacht.» Am liebsten verteilt sie Dääfi, sagt sie. Aber da ist noch was anderes, das sie reizt: «Eigentlich würde ich amigs gern stopfen, aber mein Mami will das nicht.» (olm)