Menschenkette Ukrainerinnen und Ukrainer in Basel feiern ihren Nationalfeiertag Vor 32 Jahren erlangte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Ukrainerinnen und Ukrainer in Basel bilden auf der Wettsteinbrücke eine Menschenkette für den Frieden.

Menschenkette auf der Wettsteinbrücke Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am Donnerstag feierte die Ukraine die Deklaration ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion am 24. August 1991. Auch in Basel fanden dazu Feierlichkeiten statt. Auf Initiative des Ukrainischen Vereins bildete sich eine Menschenkette auf der Wettsteinbrücke. Diese Kette sollte symbolisch für Frieden stehen. Die Gruppe bewegte sich danach zum Rathaus, wo ebenfalls eine ukrainische Flagge angebracht wurde. (bz)