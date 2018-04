Was als Erstes auffällt beim Betreten der Musterwohnung im am Freitag aufgerichteten «Meret Oppenheim Hochhaus» sind die Betonpfeiler. Scheinbar willkürlich sind die rund 40 Zentimeter breiten Tragekonstruktionen über die Wohnfläche verteilt. Sie können entweder als störend, als Herausforderung beim Einrichten oder als «etwas Spezielles, das den Charme der Wohnungen ausmacht», empfunden werden. Letztere Aussage stammt von Alexander Muhm, Leiter Development bei der Eigentümerin SBB Immobilien. Nötig sind die Pfeiler wegen des ikonischen Erscheinungsbilds des 80-Meter-Turms von Herzog & de Meuron; weil es sich um gestapelte, also versetzte Geschosse handelt, sind die Fassaden kaum tragend und müssen von durchgehenden Betonpfeilern entlastet werden.

Ob der Erfolg auf dem Mietmarkt den raumprägenden Stützen oder der Wohnungsnot in Basel-Stadt, wie sie Bau-Direktor Hans-Peter Wessels beim gestrigen Medienrundgang angesprochen hat, zu verdanken ist, bleibt offen. Die Nachfrage scheint auf jeden Fall gross: Von den 153 Wohnungen ist fast die Hälfte bereits vermietet oder reserviert, bis zur Eröffnung im nächsten Frühling gehen die Eigentümer von einer Vollvermietung aus. «Wir bieten Wohnungen im mittleren Preissegment an perfekt erschlossener Lage direkt am Bahnhof», sagt Muhm. Damit meint er Monatsmieten zwischen 2000 Franken für eine 80-Quadratmeter-Wohnung im 6. Stock bis 8625 Franken für das 226-Quadratmeter-Penthouse im obersten 25. Stock.

Mieten vergünstigen Zugfahren

Das Geld, das die SBB mit ihren Immobilien einnimmt, fliesst zumindest teilweise zurück in den Personentransport – indem die Gewinne aus den Immobilien für den Unterhalt der Bahn-Infrastruktur verwendet werden. 150 Millionen Franken pro Jahr wird das Zugfahren dadurch billiger, sagt Muhm.