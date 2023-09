Merian-Gärten Adieu Neuer Hauptsitz: Pro Specie Rara wendet Basel den Rücken zu Die Stiftung Pro Specie Rara wechselt ihren Hauptort nach Wildegg im Kanton Aargau. Elf Jahre lang war die Stiftung in den Merian-Gärten eingemietet, nun baut die Stiftung ihren eigenen Hauptsitz.

2012: Pro Specie Rara eröffnet den neuen Hauptsitz in Basel. Bild: Kenneth Nars

Die Stiftung Pro Specie Rara verlegt ihren Hauptsitz per Anfang 2025 von Basel respektive Münchenstein nach Wildegg. 2022 habe sich für die Stiftung eine einmalige Gelegenheit ergeben: Sie konnte die Liegenschaft Felsberg zu einem partnerschaftlichen Preis erwerben, schreibt Pro Specie Rara in einer Mitteilung am Donnerstag. Der neue Standort biete die einzigartige Möglichkeit, einen langfristigen Vielfaltsort zu schaffen, der sich für ein landwirtschaftliches als auch für ein gärtnerisches Umfeld eigne, heisst es weiter.

Der neue Standort liegt in unmittelbarer Nähe zum bereits bestehenden Schaugarten der Pro Specie Rara auf dem Schloss Wildegg. Seit 2019 wird dort unter anderem auch die Samengärtnerei betrieben, die sich mit seltenen und anspruchsvolleren Gemüse- und Zierpflanzenarten beschäftigt. Durch die Nähe der drei Standorte liessen sich verschiedene Arbeiten miteinander kombinieren, heisst es weiter. Zusätzlich soll eine Sammelbibliothek mit 1700 Gemüse- und Zierpflanzensorten ein Zuhause finden.

Die Zusammenarbeit mit den Merian-Gärten bleibt

Damit kehrt Pro Specie Rara Basel den Rücken zu – doch nicht ganz. Seit 2012 war die Stiftung in den Merian-Gärten in der Brüglinger Ebene auf Münchensteiner Gemeindegebiet eingemietet. Simone Krüsi, Mediensprecherin, bestätigt, dass alle Räumlichkeiten in den Aargau versetzt werden. «Doch die Zusammenarbeit mit den Gärten werden wir weiterhin aufrechterhalten», sagt sie.

Der Bauerngarten, die Nutztiere und die Obstsammlung mit den 400 verschiedenen Bäumen werden bestehen bleiben, und die Stiftung werde sich weiterhin bezüglich Gartenplanung und der Vermehrung von seltenen Sorten einbringen können, sagt Krüsi.

Der Bauerngarten in Basel wird weiterhin von Pro Specie Rara betrieben. Bild: zvg

Doch der Hauptsitz ermögliche Pro Specie Rara, ein Wissenszentrum aufzubauen, sagt Krüsi. Das brauche aber Zeit, daher werde der neue Hauptsitz erst im Frühjahr 2025 fertiggestellt. Die Finanzierung des Projekts ist noch ungewiss, sagt sie. Der Grundstückkauf wurde vorwiegend durch Legate ermöglicht, doch für den Umbau sei die Stiftung auf Unterstützung von Privaten und von anderen Stiftungen angewiesen, heisst es vonseiten Pro Specie Rara.