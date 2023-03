Messe Ein Hotelier vertritt den Kanton: Raphael Wyniger wird Verwaltungsrat der MCH Group Die Basler Regierung delegiert den Geschäftsführer der Wyniger Gruppe in den Verwaltungsrat der kriselnden Messebetreiberin. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, tritt er als Präsident des Basler Hotelier-Vereins zurück.

Wird ab Anfang Mai den Kanton Basel-Stadt im Verwaltungsrat der MCH Group vertreten: Der 47-jährige Raphael Wyniger. Bild: Juri Junkov

Christoph Brutschin geht, Raphael Wyniger kommt: Auf den Ex-Regierungsrat folgt nun also der erfolgreiche Hotelier und Gastronom. Der 47-Jährige wird von der Basler Regierung in den Verwaltungsrat der Messebetreiberin MCH Group delegiert. Dank eines Anteils von 37,5 Prozent des Kantons am Unternehmen hat Ersterer gemäss Statuten das Recht, zwei Vertreter in den Verwaltungsrat zu delegieren. Zweite Vertreterin ist Dagmar Kamber Borens.

Regierungsrat Kaspar Sutter begründete an einem Mediengespräch die Wahl Wynigers: «Wir haben eine Person mit Führungserfahrung gesucht, die gleichzeitig eng mit der Stadt und der Region verbunden sowie in der Öffentlichkeit bekannt ist.» Zwar sei die MCH Group weltweit tätig, verfolge aber auch in Basel zahlreiche Aktivitäten. Zu Wynigers Aufgaben zähle es, das Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten und dieser näherzubringen.

Wyniger führt die gleichnamige Hotel- und Gastrogruppe, zu der etwa das Hotel Teufelhof, Restaurants wie 1777, das Beef7 oder die Taverne Johann gehört, aber auch etwa die Confiserie Beschle oder Milchhüsli beider Basel. Seit zweieinhalb Jahren sitzt er zudem im Verwaltungsrat des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL).

Regierungsrat Kaspar Sutter. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Wyniger habe sein Unternehmen erfolgreich aufgebaut, sagte Sutter. Er sei in der Hotellerie, in der Gastronomie sowie in der Eventbranche tätig, Tätigkeiten, die mit dem Messebetrieb eng verbunden seien. Sutter zeigte sich überzeugt, dass Wyniger die Interessen des Kantons vehement im Verwaltungsrat vertreten werde.

«Hoteliers haben die gleichen Interessen wie die Regierung»

Ist Wyniger als lokal tätiger Unternehmer der Richtige für ein international ausgerichtetes Unternehmen? Er kenne die ganze Infrastruktur rund um die Messe sowie die Bedürfnisse der Messekunden bestens, sagte der 47-Jährige dazu. Zudem bringe er verschiedene Qualitäten mit, etwa in der Organisations- und Mitarbeiterentwicklung.

Wyniger möchte sich im Verwaltungsrat im Rahmen der neuen Strategie insbesondere für die beiden Messestandorte Basel und Zürich einsetzen. Diese spielten auch künftig eine wichtige Rolle. «Dort sehe ich meinen Beitrag».

Ein Thema am Mediengespräch war Wynigers Amt als Präsident des Basler Hotelier-Vereins. Um den Anschein eines Interessenkonflikts mit seiner neuen Tätigkeit zu vermeiden, trete er als Präsident zurück. Die Generalversammlung des Vereins findet wie jene der MCH Group kommenden Mai statt.

Auch ohne das Amt als oberster Basler Hotelier sei ihm bewusst, dass er verschiedene Hüte trage und diesem Umstand Rechnung tragen werden müsse. Sutter betonte derweil, die Messebetreiberin sei nicht Kundin der Wyniger Gruppe. Ohnehin sieht der Volkswirtschaftsdirektor kein Problem in einer möglichen Doppelrolle Wynigers. «Wir wollten jemand, der die Standortinteressen vertritt. Ein Hotelier hat im Wesentlichen die gleichen Interessen wie die Regierung.» Er sehe hier keinen Konflikt, sondern eine sehr grosse Übereinstimmung.

Brutschin tritt nach 14 Jahren ab

Sutter ist überzeugt, dass die nötigen Kompetenzen im gesamten Verwaltungsrat durch die einzelnen Mitglieder abgedeckt seien. Die zweite Kantonsvertreterin, Dagmar Kamber Borens, leiste als Finanzexpertin einen wichtigen Beitrag. Die internationale Ausrichtung des Unternehmens sei mit verschiedenen Personen erfüllt, etwa mit Marco Gadola, der früher für weltweit tätige Firmen wie Straumann oder Panalpina tätig war.

Während 14 Jahren vertrat Christoph Brutschin den Kanton Basel-Stadt im Verwaltungsrat der MCH Group. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Kaspar Sutter bedankte sich bei seinem Vorgänger Christoph Brutschin, der die Regierung während 14 Jahren im Verwaltungsrat der MCH Group vertrat. Brutschin hat sich bereits im vergangenen Jahr dazu entschieden, das Gremium auf die kommende Generalversammlung zu verlassen, wie er im Gespräch sagt. «Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung vergangenen Herbst war für mich der ideale Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen.»

Er habe sich zwar mit der Regierung nie auf eine bestimmte Anzahl Jahre festgelegt, während der er im Verwaltungsrat verbleibe. «Es war aber immer klar, dass ich das nicht bis 70 machen werde», sagt Brutschin. Ohnehin hätte er dann laut Organisationsreglement der Firma abtreten müssen.