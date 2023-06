Messergewalt «Dini Muetter will dich nid im Knascht bsueche» – Basler Polizei lanciert Präventionskampagne Mit dem Messer in den Ausgang: Immer mehr Jugendliche tragen laut der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP) legale wie auch illegale Messer mit. Auf Initiative der Basler Polizei startet die SKP am Montag mit einer Sensibilisierungskampagne. Diese bedient sich trivialer Narrative.

«Dini Muetter»: Neue Plakate der Polizei Basel-Stadt sowie der Schweizerischen Kriminalprävention bei der Heuwaage / Steinenvorstadt. Bild: Tanja Opiasa-Bangerter

Auffällig sind sie, die Schilder. Und an prominenter Lage positioniert – gleich drei finden sich auf dem Weg von der Ausgangsmeile Steinen in Richtung Marktplatz. «Dini Muetter», steht da in grosser Schrift. Darunter, kleiner: «will dich nid im Knascht bsueche». Im Hintergrund ein Messer im freien Fall. Und die Aufforderung: «Loh s Mässer dehei.»

Verantwortlich für die Aktion sind beiden Kantonspolizeien Basel-Stadt und Zürich sowie die Schweizerische Kriminalprävention SKP. Ziel der neuen Kampagne «Dini Muetter» sei es, Jugendliche und junge Erwachsene auf die Gefahren hinzuweisen, die mit dem Mitführen eines Messers im Ausgang einhergehen, schreibt die SKP in ihrer Mitteilung. Die Vermutung, sie würden sich oder anderen damit Sicherheit bieten, sei falsch, so die SKP.

Denn: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sei die Anzahl schwerer Körperverletzungen und Tötungsdelikte, bei denen Messer im Spiel waren, in den letzten Jahren bei unter 18-Jährigen signifikant angestiegen, schreibt die SKP weiter. Und: Während es 2016 noch fünf Tötungsdelikte und vier Fälle schwerer Körperverletzung mit Messern gab, stiegen diese Zahlen im Jahr 2022 auf 12 beziehungsweise 25 Fälle.

Auf Initiative der Basler Polizei entstanden

Die Kampagne sei auf Initiative der Basler Polizei entstanden, sagt Sprecher Stefan Schmitt gegenüber der bz: «In urbanem Umfeld ist das Phänomen verbreiteter als in ländlichen Gebieten.» Auch beziehe sich die Kampagne primär auf das Ausgangsverhalten, was in erster Linie eine Thematik der Ballungszentren sei, sagt Schmitt. Deshalb habe sich auch noch die Kantonspolizei Zürich an der Aktion beteiligt.

Diese leistet in erster Linie Präventionsarbeit: Per QR-Code wird auf den Plakaten auf die Kampagnen-Website dinimuetter.info verwiesen. Mit dem provokanten Claim wolle man Jugendliche und Jungerwachsene ansprechen, sagt Schmitt.

Provokantes Narrativ soll Jugendliche ansprechen

Einerseits werde die Aussage in der Jugendsprache oft als provokante, kollegiale Provokation genutzt, sagt Schmitt und führt aus: «Andererseits stellt die Mutter oft eine starke Bezugsperson dar, und der Betrachter wird dadurch emotional gepackt.»

In einem eineinhalbminütigen Clip wird eine Gruppe Jugendlicher im Ausgang begleitet. Es wird gelacht, gefeiert – bis einer ein Messer zückt. Polizeisirenen heulen auf. Aber wann gibt es wirklich eine Gefängnisstrafe?

Video: Youtube/SKPPSC

«Sobald du ein Messer absichtlich oder unabsichtlich gegen einen Menschen einsetzt, wird Anklage gegen dich erhoben. Ab der Deliktkategorie der schweren Körperverletzung musst du mit einer Gefängnisstrafe rechnen!», steht in einem FAQ.

Letzteres klärt auch auf, was legale - manuell bedienbare wie das Armeetaschenmesser - und illegale - automatisch auslösbare wie das Schmetterlingsmesser - sind. Allerdings auch darüber, dass bereits das Mitführen auch eines «legalen» Messers in den Ausgang die Vermutung nahelege, dass man dieses als Waffe benutzen wolle.