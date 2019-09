Wer sich jüngere Basler Architekturgeschichte mit eigenem Auge anschauen möchte, der findet sie an der Spitalstrasse. Hermann Baurs denkmalgeschütztes Klinikum 1 steht dort, das Bettenhaus des Klinikums West von Silvia Gmür, die grün-reflektierende Spitalapotheke von Herzog & de Meuron, ein barockes Haus mit einem gepflegten Garten, gesichtslose Industriearchitektur aus den siebziger Jahren. Und die eigentümlich «gebrochene» Glasfassade des Gebäudes mit der Nummer 8/12.

Ein Klingelschild dort verrät: Hier arbeiten Morger Partner Architekten. Die Beschriftung lautete schon anders: «Morger Degelo» und danach «Morger Dettli» hatte da einst gestanden. Doch das ist Vergangenheit. Geblieben ist Meinrad Morger. Geboren 1957 in Appenzell, seit fast 40 Jahren in Basel lebend. Genauer gesagt: Er wird bleiben, in dem von ihm und Heinrich Degelo erdachten Gebäude weiter tätig sein. Aber in klar anderen Rollen. Vor ein paar Monaten hat er seine Firma, die derzeit über 60 Mitarbeiter zählt, an die leitenden Partner Martin Klein und Henning König übergeben. Der Gründer gibt die operative Geschäftsleitung also ab, bleibt seinem Büro per Fünfjahresvertrag jedoch als Präsident des Verwaltungsrats, als Berater und als entwerfender Architekt erhalten.

Das Gegenbild unseres Überflusses

«Ich will mit diesem Schritt der nächsten Generation eine Perspektive öffnen», sagt Morger bei einem Kaffee im lichtdurchfluteten Sitzungszimmer seines Büros. Für ihn selbst sei das nach drei Jahrzehnten im eigenen Büro eine Entlastung, für die Nachfolger eine Chance. Für Beobachter der Architekturszene kommen solche Teilrückzüge nicht überraschend. Sie sind der Versuch von Autoren-Architekten, ihre Firmen ohne harten Schnitt in Hände zu legen, die das Erbe in ihrem Sinn (und unter ihrem Namen!) weiterführen.

Ob Meinrad Morgers Teilrückzug gelingen wird, bleibt abzuwarten. So oder so hinterlässt er schon heute ein äusserst beachtliches architektonisches Werk. Die Architekturzeitschrift Hochparterre schrieb einmal, seine Bauten seien «vorwiegend begabte, virtuose Deklinationen von Aufgaben im rauen urbanen Klima». In seiner Wahlheimat Basel stechen Morgers grosse Bauwerke wie der gläserne Messeturm oder der silbern schimmernde Fachhochschul-Bau auf dem Dreispitz hervor. Aus seiner Feder stammt auch der Claraturm, dessen Fundament nach Jahren juristischer Auseinandersetzungen eben erst gelegt wurde.