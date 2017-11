Optimistische Beratungsstellen

Zu Besuch bei der Opferhilfe der beiden Basel. Am Tisch sitzen Cornelia Jauslin und Alessandra Pini. Sie beraten Frauen, die sich unter anderem aufgrund von sexueller Gewalt an die Opferhilfe wenden. Und sie sind überzeugt: Sexuelle Gewalt ist auch in Basel ein Problem. «Es ist krass, wie viele junge Mädchen Erfahrungen mit sexueller Gewalt machen. Sie müssen sich jeweils genau überlegen was sie anziehen, wohin sie gehen und um welche Uhrzeit», so Jauslin. «Und sie stellen sich stets darauf ein, dass sie angepöbelt werden könnten.»

Das Spektrum von sexueller Gewalt ist breit. Darunter fallen Belästigung, Nötigung, bis hin zur Vergewaltigung. Die Opferhilfe wird häufiger bei schweren Formen von sexueller Gewalt kontaktiert – dann, wenn die Schwelle zur Strafbarkeit bereits überschritten wird. Sexuelle Gewalt beginnt aber schon früher. «Was eine Person als Belästigung empfindet, ist individuell.

Das kann ein Blick sein, eine Berührung, oder ein unerwünschter Kommentar», erklärt Pini.

Und genau das macht es auch so kompliziert. «Frauen fühlen sich in einer Situation nicht wohl, aber statt sich zu wehren, beginnen sie, sich selber zu hinterfragen», so Pini. «Sie wollen nicht überreagieren und reden sich ein, dass es Schlimmeres gibt als die Situation, in der sie sich befunden haben oder immer noch befinden».

Die #MeToo Kampagne sehen Jauslin und Pini deshalb eher positiv. «Frauen merken so, dass sie nicht alleine sind. Dass sie eben nicht überempfindlich sind, und dass anderen Frauen das Gleiche passiert», ist Jauslin überzeugt. Und sie hofft: «Dieses Bewusstsein könnte Frauen helfen, sich zu wehren oder Hilfe zu holen.»

Wenn sexuelle Gewalt in Zukunft dank #MeToo ein Stück weit enttabuisiert werde, dann habe die Kampagne den Zweck erfüllt. Ähnlich sieht das Leila Straumann, die Leiterin der Basler Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Mit Fällen von sexueller Belästigung hat sie hauptsächlich dann zu tun, wenn sie im beruflichen Kontext stattfindet. Das ist nicht selten, denn häufig herrscht dort ein Machtgefälle, welches es den Betroffenen schwer macht, sich zu wehren. Sie sieht vor allem dann Potenzial in der Kampagne #MeToo, wenn das Thema von den Medien aufgegriffen und konstruktiv aufgearbeitet wird. «Dann werden Betroffene über ihre Rechte informiert, und Arbeitgeber werden sensibilisiert.»

Männer wollen sich ändern

Erreicht #MeToo aber tatsächlich auch die Männer, und bewegt es sie zum Umdenken? Davon ist Nicolas Zogg von männer.ch überzeugt. Die Kampagnen der letzten Jahre seien nicht spurlos an der Männerwelt vorbeigegangen. «Die Bereitschaft der Männer, sich zu hinterfragen, sei grösser geworden.»

Besonders positiv an #MeToo ist für ihn, dass sich auch Männer als Opfer von Missbrauch zu erkennen geben. «Männer reagieren anders, wenn ein Mann seine Missbrauchsgeschichte erzählt.» Dabei gehe es nicht um eine Opferkonkurrenz. «Aber es hilft, um gegen Geschlechterstereotype und gegen Victim-Blaming anzukämpfen, das dem Opfer die Schuld an einem Übergriff zuschiebt», so Zogg.

«Egal, was eine Person anzieht oder wo sie sich aufhält – verantwortlich ist immer der Täter». Er will Männer dazu ermutigen, sich nicht nur selber zu hinterfragen, sondern auch aktiv auf andere Männer einzuwirken. «Wer einen sexistischen Spruch oder übergriffiges Verhalten mitbekommt, der soll sich dagegen aussprechen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig.»

Dass durch Kampagnen wie #MeToo ein Klima der Angst geschaffen werde, sieht er nicht: «Natürlich werden Männer nun teilweise verunsichert. Annäherungen sind jedoch immer noch problemlos möglich, auch sexuell motivierte.» Es brauche dazu nur Respekt und mehr Feingefühl. Und beides sei lernbar.