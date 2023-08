Metrobasel Wirtschaftsminister Guy Parmelin im Basler Gegenwind Beim Auftritt des SVP-Bundesrats beim Thinktank Metrobasel am Montagabend traten grosse Differenzen zu den hiesigen Wirtschaftsinteressen zutage.

Der Wirtschaftsminister Guy Parmelin hält an der Metrobasel einen Vortrag zum Life-Sciences-Standort. Bild: Patrick Marcolli

Es wird allmählich zur unschönen Tradition: Der regionale Thinktank Metrobasel schafft es regelmässig, Mitglieder der Landesregierung zu seinem Sommeranlass zu locken. Bei diesem Anlass wiederum treffen diese – mindestens seit dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU – auf eine ihnen gegenüber sehr skeptisch gestimmte Zuhörerschaft.

So geschehen am Montagabend in der UBS-Kundenhalle an der Aeschenvorstadt. Der schweizerische Wirtschaftsminister Guy Parmelin von der isolationis­tischen SVP referierte zum Thema «Sicherung und Stärkung des Life-Sciences-Standorts Basel: Was muss die Politik beitragen?». Seine Hauptbotschaften glichen jenen europapolitischen Durchhalteparolen, mit welchen die Gäste von Metrobasel vor ziemlich genau zwei Jahren von Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) konfrontiert wurden und klarkommen mussten.

Ein sachfremder Link zwischen Gesamtbeziehungen und Horizon Europe

Auch Parmelin betonte, wie sehr der Bundesrat an geordneten Verhältnissen zu seiner wichtigsten Wirtschaftspartnerin, der EU, interessiert sei. «Deshalb hat die Landesregierung im Juni auch die Eckwerte eines Verhandlungsmandats mit der EU verabschiedet», betonte Parmelin. Und dies war denn auch das wichtigste Schrittlein, welches seit dem Besuch von Cassis gemacht wurde. Monika Rühl, Präsidentin von Economiesuisse, würdigte es als «schmalen Lichtstreifen an einem noch weit entfernten Horizont.» Ansonsten, so Rühl, lasse sich die Landesregierung «von Powerplays oder politischen Spielchen lähmen».

Guy Parmelin sprach in seiner Rede noch einen weiteren heiklen und gleichzeitig zentralen Punkt für die Wirtschaftsregion Basel an: Die Beteiligung der Schweiz (Assoziierung) am weltweit grössten Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe. Er warf der EU vor, die Teilnahme der Eidgenossenschaft daran mit den Gesamtbeziehungen Schweiz-EU zu verbinden: «Dieser sachfremde Link ist nicht angebracht», kritisierte der Wirtschaftsminister.