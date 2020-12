Rolaz sei am Montag vom Verwaltungsrat zum neuen CEO gewählt worden, teilten die UPK am Freitag mit. Der 54-Jährige ist derzeit Chief Development Officer am Kantonsspital Baselland.

Michael Rolaz verfüge über langjährige Führungserfahrung im Gesundheitswesen und sei in der Region bestens vernetzt, heisst es weiter in der Mitteilung. Rolaz lebt in Reinach.