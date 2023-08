Mieten in Basel-Stadt Kantonaler Zustupf an die Miete: Künftig sollen auch kinderlose Personen ab 25 Jahren profitieren Heute haben Menschen mit einem Einkommen leicht über dem Existenzminimum in Basel-Stadt weniger Geld zur Verfügung als solche in der Sozialhilfe. Das soll sich ändern. Der Regierungsrat präsentiert eine Gesetzesanpassung für Mietbeiträge im Kanton Basel-Stadt.

Neu können auch Personen ohne Kinder Mietzinsbeiträge beim Kanton beantragen. Symbolbild: Sandra Ardizzone/LTA

Nebst den Krankenkassenprämien bereiten vielen Menschen zunehmend auch die steigenden Mietkosten Sorgen. Ein erheblicher Beitrag des Einkommens wird mittlerweile dafür benötigt. Der angestiegene Referenzzinssatz verschlimmert die Situation vieler Menschen noch. Bei den Krankenkassen gibt es das Instrument der Prämienverbilligungen. Von Mietzinsbeiträgen konnten bisher allerdings nicht alle profitieren.

Nach aktuellem Stand können in Basel-Stadt nur Familien mit Kindern und mit geringem Einkommen Unterstützungsbeiträge an die Miete beantragen. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Wohnung nicht mehr Zimmer hat, als Personen im Haushalt leben. Ausserdem gilt eine Wohnsitzpflicht von fünf Jahren.

Ende 2022 profitierten in Basel-Stadt 2200 Haushalte respektive 8000 Personen von einem kantonalen Mietzinsbeitrag. Durchschnittlich handle es sich um 430 Franken pro Monat und Haushalt, wobei diese Beträge zwischen 50 und 1000 Franken variieren können. Insgesamt gab der Kanton Ende 2022 dafür 11,3 Millionen Franken aus. 20 Prozent aller Haushalte beziehen aktuell Mietzuschüsse im Rahmen der Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder Familienmietzinsbeiträge.

Jährliche Mehrkosten von rund 4,5 Millionen Franken

Die Basler Regierung hat nun eine Totalrevision des Mietbeitragsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Basel-Stadt will künftig auch voll erwerbstätige Einzel- oder Paarhaushalte ohne Kinder unterstützen, wie der Basler Sozialdirektor Kaspar Sutter (SP) am Mittwoch vor den Medien erläuterte. Denn diese Personen würden einen gewichtigen Anteil der armutsbetroffenen oder armutsgefährdeten Haushalte darstellen. Mit der Anpassung der Regelung sei mit rund 1700 zusätzlichen Haushalten respektive 2000 Personen zu rechnen. Sutter bezifferte die jährlichen Mehrkosten dafür auf rund 4,35 Millionen Franken.

Konkret sollen ab «im Idealfall Mitte nächsten Jahres», wie Sutter sagte, auch kinderlose Personen ab 25 Jahren Mietbeiträge beantragen können. Dies bis zu ihrem Rentenalter. Die Krux: Heute haben Menschen mit einem Einkommen leicht über dem Existenzminimum in Basel-Stadt weniger Geld zur Verfügung als Menschen in der Sozialhilfe. Das will die Regierung ändern.

Mit der vorgeschlagenen Erweiterung der Mietbeiträge werde die Schwelle beim Austritt aus der Sozialhilfe deutlich reduziert und so eine einfachere Ablösung erreicht, so Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge. Basel-Stadt erhofft sich so auch weniger Eintritte in die Sozialhilfe. Ausserdem könne das in der Verfassung verankerte «Recht auf Wohnen» wirksamer umgesetzt werden. Und die Kaufkraft werde gestärkt, so Sutter.

Noch zu definierende Vorgaben im Gesetz

Grossrat Thomas Widmer-Huber (EVP) hat das Anliegen bereits in einem Vorstoss betreffend «Eine soziale Wohnpolitik: das Instrument der Mietzinsbeiträge nutzen» aufgegriffen. Nach Auswertung der Vernehmlassung könne dieser Vorstoss mit der definitiven Vorlage zur Gesetzesänderung an den Grossen Rat beantwortet werden, schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung.

Die Vernehmlassung des kantonalen Mietbeitragsgesetzes läuft nun bis zum 23. November. Danach wird die Gesetzesänderung dem Grossen Rat vorgelegt. Es gibt allerdings noch Unklarheiten. Noch nicht definiert ist etwa, wie viele Stunden pro Woche als «voll arbeiten» zählen.