Mieter-Zoff in Basel geht weiter: Regierung erachtet Wohnschutz-Initiative II als rechtlich unzulässig

Ausgerechnet an dem Tag, an dem der Schweizerische Mieterverband seine eigene Mieterschutzinitiative bekanntgab, berichtete die Basler Regierung zur Initiative des lokalen Mieterverbands, die einen Sanierungs- beziehungsweise Umbaustopp für Mehrfamilienhäuser in Basel fordert.

Die so genannte Wohnschutzinitiative II bezieht sich auf den Verfassungsartikel, den das Basler Stimmvolk 2019 unerwartet aufgrund der ersten Wohnschutzinitiative angenommen hatte. Der Basler Mieterverband, Urheber beider Initiative, beklagt seither eine schleppende Umsetzung des Verfassungsartikels auf Gesetzesebene. Die Wohnschutzinitiative II soll quasi eine Durchsetzungsinitiative für den Artikel darstellen.

Bericht der Regierung: Verstoss gegen Gesetze

Nun will die Regierung aber die Initiative für rechtlich unzulässig erklären lassen. Nach einer intensiven Prüfung kommt der Rechtsdienst zum Schluss, dass die Forderung nach einem sofortigen Bewilligungsstopp dem Willkürverbot nicht standhalte, die Eigentumsgarantie und damit das Legalitätsprinzip verletze. Kurzum: Das Vorhaben wäre nicht nur radikal, sondern auch übertrieben.

Ebenfalls nichts wissen will die Regierung von der Forderung des rückwirkenden Bewilligungsstopps. Dies gehe gar nicht an, da eine echte Rückwirkung juristisch gar nicht möglich sei. Zudem werde das Meinungsbildungsprinzip verletzt, da die möglichen Betroffenen zum damaligen Zeitpunkt gar nichts über die allfällige radikale Neuregelung wissen konnten.

Insgesamt beantragt die Basler Regierung nun dem Parlament, dass es die Initiative für rechtlich unzulässig erklärt. Sollte das Parlament dem nicht zustimmen, will die Regierung die Vorlage zur Berichterstattung erhalten. Damit wäre ein Gegenvorschlag der Regierung zur Initiative möglich.