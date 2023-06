Mietpreise Wegen Referenzzinssatz: LDP fordert Massnahmen des Kantons Angesichts der steigenden Mietpreise soll die Basler Regierung dafür sorgen, dass der Wohnungsbau vereinfacht und beschleunigt wird.

Viele neue Wohnungen sind für die LDP das beste Mittel gegen höhere Mieten. Bild: Kenneth Nars

Nachdem das Bundesamt für Wohnungswesen den hypothekarischen Referenzzinssatz heraufgesetzt hat, fordert die Regierung auf, Massnahmen gegen höhere Mietpreise zu ergreifen. Als wichtigen Schritt sehen die Liberaldemokraten Anpassungen bei den Familienmietzinsbeiträgen. Dafür sei die gesetzliche Grundlage bereits vorhanden.

Daneben formuliert die LDP in einem Vorstosspaket im Grossen Rat eine Reihe an Forderungen an die Basler Regierung, um den Bau von zusätzlicher Wohnfläche voranzutreiben, «wobei nicht nur Neubauten erwünscht sind, sondern auch Renovationen und höhere Nutzung bei bestehenden Wohnhäusern.»

Mehr Unterstützung für Hausbesitzer

Ein Problem sehen die Liberaldemokraten in den Vorschriften zum Mieterschutz. Diese seien Hemmschwellen für den zusätzlichen Wohnungsbau. Der Regierungsrat soll nun Möglichkeiten finden, dass sich Private und institutionelle Anleger «trotz der investorenfeindlichen Tendenzen im Kanton» nicht zurückziehen.

Auch die verunsicherten Hauseigentümer sollen besser unterstützt werden. Hier könnte der Kanton nach Vorstellungen der LDP eine Informationsstelle einrichten für Fragen bei Um- oder Neubauten. Gleichzeitig soll das Baubewilligungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden.

Büroflächen sollen umgenutzt werden

Daneben fordert die LDP die Einsetzung einer Taskforce Wohnen mit dem Ziel, rasch zusätzlichen Wohnraum schaffen zu können. «Nach wie vor fehlt im Kanton eine Gesamtplanung, die Aufschluss darüber gibt, wann und wo wie viel Wohnraum zusätzlich geschaffen werden kann, schreibt die Partei.

Eine Möglichkeit für die schnelle Schaffung von Wohnraum sieht die LDP in der Umnutzung leer stehender Büroflächen in Wohnraum. Hier soll systematischer und nicht bloss einzelfallweise vorgegangen werden.